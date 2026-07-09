Ανοδικά κινούνται οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να ανακάμπτει μετά τη χθεσινή ισχυρή υποχώρηση και να επανέρχεται πάνω από τα επίπεδα των 2.500 μονάδων.

Ανακάμπτουν και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με μοχλό την άνοδο του τεχνολογικού κλάδου, παρά την αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.505,22 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,71%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 12,75 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,74%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,20%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+3,81%), της Εθνικής (+2,30%), της Motor Oil (+1,59%), της Credia Bank (+1,25%) και της Optima Bank (+1,10%).

Αντιθέτως, πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (-1,01%) και της Τιτάν (-0,20%).

Ανοδικά κινούνται 57 μετοχές, 19 πτωτικά και 17 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Δομική Κρήτης (+3,38%) και Πλαστικά Θράκης (+2,98%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (-2,95%) και Moda Βagno(-1,99%).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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