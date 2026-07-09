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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδο σημειώνουν οι μετοχές στην έναρξη της συνεδρίασης

Οι μετοχές της Siltronic και της Soitec αυξήθηκαν κατά 7,4% και 5,5% αντίστοιχα, υποστηριζόμενες από τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου σχετικά με το Ιράν

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Άνοδος χρηματιστηρίου

Άνοδο σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τις μετοχές τεχνολογίας να ανακάμπτουν, ενώ οι επενδυτές αξιολογούν τις προοπτικές της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν θέλει να καταλήξει σε συμφωνία.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,4% στις 638,66 μονάδες στις 10:10 ώρα Ελλάδας, με τον τεχνολογικό κλάδο να ενισχύεται κατά 1,6%

Οι μετοχές των εταιριών κατασκευής τσιπ κατέγραφαν κέρδη, με τη Siltronic να σημειώνει άλμα κατά 7,4% και τη Soitec να ενισχύεται κατά 5,5%.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια μετοχές δείκτης
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