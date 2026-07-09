Δεύτερη ευκαιρία για τους ανελκυστήρες που δεν έχουν απογραφεί

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Παρά τον κάτι παραπάνω από επαρκή χρόνο που είχε δοθεί για μια διαδικασία 2-3 λεπτών (η οποία άρχισε στις 31 Ιουλίου με ορίζοντα ολοκλήρωσης την 30η Νοεμβρίου), παρά την εξάμηνη παράταση που δόθηκε έως τις 30 Ιουνίου, στην Ελλάδα του ωχαδερφισμού 1 στους 3 ή 1 στους 4 ανελκυστήρες παραμένει αδήλωτος στο σχετικό μητρώο που έχει δημιουργηθεί.

Υπολογίζεται σύμφωνα με ανθρώπους της αγοράς ότι από τους περίπου 450.000 - 500.000 ανελκυστήρες που υπάρχουν στην Ελλάδα, εκτός μητρώου βρίσκονται ακόμη περίπου 100.000 - 150.000.

Κάπως έτσι ο Τάκης Θεοδωρικάκος υποχρεώθηκε στο νομοσχέδιο του για την προστασία των δανειοληπτών από τις καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών, να εισαγάγει μια τροπολογία που δίνει μια δεύτερη ευκαιρία σε όσους δεν ...πρόλαβαν να απογράψουν τους ανελκυστήρες των κτιρίων τους.

Η τροπολογία επιτρέπει την απογραφή από τον υπεύθυνο συντηρητή ή τον εγκαταστάτη των ανελκυστήρων, που ως τώρα έχουν μείνει αδήλωτοι, χωρίς πρόστιμο έως τις 10 Ιουλίου του 2027. Προϋπόθεση ότι θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ενός τουλάχιστον ιδιοκτήτη, του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου του κτιρίου, στην οποία θα δηλώνονται τα βασικά στοιχεία του ακινήτου και του ανελκυστήρα.



Η απογραφή περιλαμβάνει:

α) τουλάχιστον:

αα) τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους, τη διεύθυνση εγκατάστασης,

αβ) τον αριθμό των ανελκυστήρων και των στάσεων κάθε ανελκυστήρα,

αγ) το έτος εγκατάστασης,

αδ) τα στοιχεία του υπεύθυνου συντηρητή και

β) προαιρετικά:

βα) την ύπαρξη ή μη δήλωσης συμμόρφωσης (σήμανση «0Ε»),

ββ) την ύπαρξη προηγούμενης πιστοποίησης,

βγ) την καταχώριση ή μη, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπό στοιχεία Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/22.12.2008 κοινής απόφασης και

βδ) τις εκκρεμότητες τεχνικής αναβάθμισης



Η τροπολογία ξεκαθαρίζει ότι στο Μητρώο απογράφονται όλοι οι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες, είτε έχουν ήδη πιστοποιηθεί είτε όχι. Η απογραφή δεν είναι διαδικασία πιστοποίησης ή εκσυγχρονισμού, αλλά καταγραφής, ώστε να δημιουργηθεί για πρώτη φορά ένα ενιαίο Μητρώο όλων των ανελκυστήρων της χώρας. Το υπουργείο διευκρινίζει ότι η ρύθμιση δεν αποτελεί γενική παράταση της απογραφής, αλλά μεταβατική διαδικασία για να ολοκληρωθεί η καταγραφή των ανελκυστήρων που δεν είχαν δηλωθεί.



Η πλατφόρμα elevator.mindev.gov.gr θα δέχεται δηλώσεις επίσης χωρίς πρόστιμο για τις εξής περιπτώσεις:

Για την απογραφή των νέων ανελκυστήρων που άρχισαν να λειτουργούν από την 1η Ιουνίου. Η απογραφή τους πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 90 ημερών από τη δήλωση της έκθεσης συμμόρφωσης. Μετά την παρέλευση τους, η απογραφή θεωρείται εκπρόθεσμη και επισύρει πρόστιμο

Για τη διόρθωση στοιχείων των δηλώσεων ανελκυστήρων που ήδη έχουν απογραφεί



Τα πρόστιμα για όσους δεν συμμορφωθούν ανέρχονται:

Σε 1.000 ευρώ ανά ανελκυστήρα για κτίρια κύριας κατοικίας

Σε 2.500 ευρώ ανά ανελκυστήρα για κτίρια επαγγελματικής ή μικτής χρήσης

Σε 5.000 ευρώ ανά ανελκυστήρα για κτίρια προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό

Τα πρόστιμα αυτά εφαρμόζονται ήδη για ασανσέρ τα οποία λειτουργούν, όμως στα φορολογικά τους στοιχεία δεν αναγράφεται ο μοναδικός αριθμός ανελκυστήρα (UID) ο οποίος περιλαμβάνει 36 στοιχεία και εκδίδεται μετά την ολοκλήρωση της απογραφής και αποτελεί το βασικό στοιχείο ταυτοποίησης τους.



Η ολοκλήρωση της απογραφής αποτελεί και προϋπόθεση για τη νόμιμη ολοκλήρωση της τακτικής συντήρησης του ανελκυστήρα. Χωρίς αυτή μπορούν να προχωρήσουν μόνο οι απολύτως αναγκαίες εργασίες για την εξάλειψη άμεσου κινδύνου.



Μέχρι να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων, αναστέλλονται οι κυρώσεις που αφορούν τις προθεσμίες πιστοποίησης και καταχώρισης.

Πηγή: skai.gr

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