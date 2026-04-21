Ασθενείς ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να προσπαθεί να ισορροπήσει μετά τη χθεσινή ισχυρή υποχώρηση.

Συγκρατημένη άνοδο σημειώνουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με το βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.263,84 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,18%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 15,67 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,23%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,37%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (+1,26%), του ΟΤΕ (+1,18%) και της Εθνικής (+1,01%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-1,37%) και της Metlen (-1,21%).

Ανοδικά κινούνται 63 μετοχές, 16 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Πλαστικά Θράκης (+6,22%) και Έλαστρον (+5,73%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Νάκας (-1,74%) και Τεχνική Ολυμπιακή (-1,71%).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.