Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν δημιουργεί τη χειρότερη ενεργειακή κρίση που έχει αντιμετωπίσει ποτέ ο κόσμος, δήλωσε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), Φατίχ Μπιρόλ, σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο France Inter, σε συνέντευξη που μεταδόθηκε σήμερα το πρωί.

«Πρόκειται πράγματι για τη μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία», ανέφερε ο Μπιρόλ και πρόσθεσε ότι «η κρίση είναι ήδη τεράστια, αν συνυπολογίσει κανείς τις συνέπειες της πετρελαϊκής κρίσης και της κρίσης φυσικού αερίου λόγω Ρωσίας».

Ο Μπιρόλ τόνισε ότι θα χρειαστούν περίπου δύο χρόνια για να αποκατασταθεί η ενεργειακή παραγωγή που χάθηκε στη Μέση Ανατολή εξαιτίας του πολέμου εκεί.

Σε απάντηση στις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, η Τεχεράνη έκλεισε ουσιαστικά το Στενό του Ορμούζ για τα πλοία, επιτρέποντας τη διέλευση μόνο σε σχετικά μικρό αριθμό από «φιλικές» χώρες, όπως η Κίνα, η Μαλαισία και το Πακιστάν.

Το ουσιαστικό κλείσιμο του Στενού, μέσω του οποίου διακινείται συνήθως περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, καθώς και οι ζημιές στις περιφερειακές υποδομές, έχουν προκαλέσει τη μεγαλύτερη διαταραχή στην ιστορία της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου, ανέφερε ο ΔΟΕ.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει πυροδοτήσει φόβους για παγκόσμια ύφεση και έχει εκτινάξει τις διεθνείς τιμές της ενέργειας, ωθώντας τις χώρες να εφαρμόσουν δελτία καυσίμων και να επιβάλουν περιορισμούς στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.



Πηγή: skai.gr

