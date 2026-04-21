Ανοδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στη συνεδρίαση της Τρίτης, καθώς οι επενδυτές βλέπουν με συγκρατημένη αισιοδοξία το ενδεχόμενο ενός νέου γύρου συνομολιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Πακιστάν πριν τη λήξη, αύριο το βράδυ, της εκεχειρίας.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται οριακά κατά 0,05% στις 621,78 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50, με τα «βαριά χαρτιά» της Ευρωζώνης, σημειώνει άνοδο 0,13% στις 5.990,55 μονάδες.

Σε ανοδική τροχιά βρίσκονται και τα περισσότερα μεγάλα χρηματιστήρια της ηπείρου. Ειδικότερα, στη Φρανκφούρτη, ο δείκτης DAX ενισχύεται κατά 0,36% στις 24.532 μονάδες, στο Λονδίνο ο FTSE 100 σημειώνει οριακή άνοδο κατά 0,07% στις 10.6167 μονάδες, ενώ αντίθετα, στο Παρίσι, ο CAC 40 χάνει 0,13% στις 8.320 μονάδες.

Μικρά κέρδη καταγράφουν και τα χρηματιστήρια της ευρωπεριφέρειας, με τον δείκτη FTSE MIB, στο Μιλάνο, να ενισχύεται κατά 0,24% στις 48.323 μονάδες και τον IBEX 35, στη Μαδρίτη, να κερδίσει 0,19% στις 18.296 μονάδες.

Το σχετικά θετικό κλίμα στην αγορά, όπως προαναφέρθηκε, τροδοφοτούν οι ελπίδες για έναν νέο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών σήμερα στο Ισλαμαμπάντ που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, πριν λήξη η κατάπαυση του πυρός που έχουν συμφωνήσει οι δύο πλευρές.

Η δύο εβδομάδων εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν υποτίθεται ότι λήγει στις 12:00 GMT της Τρίτης, ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε στο Bloomberg τη Δευτέρα ότι λήγει το βράδυ της Τετάρτης, ώρα Ουάσιγκτον».

Σε περίπτωση που μέχρι τότε δεν υπάρξει συμφωνία, ο Τραμπ απείλησε εκ νέου το Ιράν τη Δευτέρα ότι θα ξεκινήσει και πάλι τα στρατιωτικά πλήγματα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «θα πέσουν πολλές βόμβες».

Μεικτά πρόσημα στην Ασία

Με μεικτά πρόσημα ολοκλήρωσαν, εν τω μεταξύ, τη δεύτερη συνεδρίαση της εβδομάδας τα χρηματιστήρια της Ασίας-Ειρηνικού, με τον δείκτη Kospi στη Νότια Κορέα ωστόσο να σημειώνει νέο ιστορικό υψηλό.

Συγκεκριμένα, ο Kospi έκλεισε με κέρδη 2,72% στις 6.338 μονάδες, ενισχυμένος από τις μετοχές του τεχνολογικού κλάδου.

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 0,88%, ενώ αντίθετα ο Topix έκλεισε 0,18% χαμηλότερα. Με οριακές απώλειες 0,04% ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση ο δείκτης S&P/ASX, στην Αυστραλία.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng σημείωσε άνοδο 0,40%, στην ηπειρωτική Κίνα ο δείκτης CSI 300 ενισχύθηκε κατά 0,22%, ενώ στην Ινδία, ο Nifty 50 κινείται 0,70% υψηλότερα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.