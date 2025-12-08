Με μικρή άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Viohalco, της Motor Oil, της Τιτάν, των ΕΛΠΕ και της Πειραιώς.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.108,30 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,17%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.112,66 μονάδες (+0,38%) και κατώτερη τιμή στις 2.098,23 μονάδες (-0,31%)

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 260,03 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 33.832.639 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,20%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης σε ενισχύθηκε ποσοστό 0,22%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohalco (+3,13%), της Motor Oil (+1,74%), της Τιτάν (+1,56%), των ΕΛΠΕ (+1,53%), της Πειραιώς (+1,42%) και της Eurobank (+1,39%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Metlen (-2,82%), Lamda Development (-1,79%), της Aegean Airlines (-1,39%), του ΟΠΑΠ (-1,24%) και της Σαράντης (-1,08%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Optima Bank διακινώντας 5.865.030 και 5.103.018 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Optima Bank με 39,31 εκατ. ευρώ και η Cenergy με 28,13 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 61 μετοχές, 48 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Βιοκαρπέτ (+4,30%) και Qualco Group (+3,91%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Μαθιός Πυρίμαχα (-3,68%) και Χαϊδεμένος (-3,27%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 9,6200 +0,52%

ΚΥΠΡΟΥ: 7,9200 αμετάβλητη

METLEN: 41,3000 -2,82%

OPTIMA: 7,9000 -0,25%

ΤΙΤΑΝ: 45,5000 +1,56%

ALPHA BANK: 3,4550 +0,14%

AEGEAN AIRLINES: 14,1600 -1,39%

VIOHALCO: 11,2200 +3,13%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 25,5000 +0,55%

ΔΑΑ: 10,1300 +0,20%

ΔΕΗ: 17,9000 +1,36%

COCA COLA HBC: 42,0000 -0,94%

ΕΛΠΕ: 8,6300 +1,53%

ELVALHALCOR: 3,3700 +0,30%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,6300 -0,22%

ΕΥΔΑΠ: 7,4300 +0,41%

EUROBANK: 3,5740 +1,39%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1200 -1,79%

MOTOR OIL: 30,4800 +1,74%

JUMBO: 27,7800 +0,58%

ΟΛΠ: 41,7500 +0,36%

ΟΠΑΠ: 18,3500 -1,24%

ΟΤΕ: 17,3300 -0,46%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,2740 +1,42%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,8400 -1,08%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.