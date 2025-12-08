ΠΣΕ: Με θετικό πρόσημο οι 7 από τους 10 κυριότερους εξαγωγικούς κλάδους στο 10μηνο

Οι επτά από τους δέκα κλάδους των κορυφαίων εξαγωγικών προϊόντων της χώρας μας έχουν θετικό πρόσημο, στο δεκάμηνο του 2025 ενώ οριακά αυξητικός ήταν ο Οκτώβριος για τις ελληνικές εξαγωγές που κατέγραψαν αύξηση 0,3%, χωρίς πετρελαιοειδή, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2024.

Τα παραπάνω προκύπτουν από την ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 233 εκ. ευρώ, τον Οκτώβριο του 2025 ή κατά 5.8% και ανήλθαν σε 4,25 δισ. ευρώ έναντι 4,02 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα (0,3%), με αποτέλεσμα οι εξαγωγές να αγγίξουν τα 3,18 δισ. ευρώ από 3,17 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν μόλις κατά 11 εκατ. ευρώ.

Οι εισαγωγές, όμως, περιορίστηκαν τον Οκτώβριο του 2025 (-5% ή 363,9 εκ. Euro) και άγγιξαν τα 6,91 δισ. ευρώ έναντι 7,27 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών διαμορφώθηκαν σε 5,77 δισ. ευρώ από 5,98 δισ. ευρώ, δηλαδή μειώθηκαν κατά 211,8 εκ. ευρώ ή κατά 3,5%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα συρρικνώθηκε τον εξεταζόμενο μήνα του 2025 κατά 596,9 εκ. ευρώ ή κατά -18,4%, στα 2,65 δισ. ευρώ από 3,25 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Χωρίς τα πετρελαιοειδή το εμπορικό ισοζύγιο μειώθηκε και πάλι, αλλά κατά -7,9% ή κατά 222,8 εκ. ευρώ και άγγιξε τα 2,59 εκ. ευρώ από 2,81 εκ. ευρώ που ήταν τον περσυνό Οκτώβρη.

Όσον αφορά τις εξαγωγές συνολικά στο διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου μειώθηκαν κατά -3,7% και άγγιξαν τα 40,33 δισ. ευρώ από 41,87 δισ. ευρώ, μειώθηκαν δηλαδή κατά 1,54 δισ. ευρώ, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές για το δεκάμηνο του 2025 διαμορφώθηκαν στα 30,75 δισ. ευρώ από 29,95 δισ. ευρώ, δηλαδή είναι αυξημένες κατά 801,3 εκ. ευρώ ή κατά 2,7%.

Οι εισαγωγές (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών) στην περίοδο Ιανουαρίου -Οκτωβρίου 2025 μειώθηκαν, καθώς περιορίστηκαν κατά 3,26 δισ. ευρώ ή κατά -4,6%, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 67,44 δισ. ευρώ έναντι 70,70 δισ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αυξήθηκαν και άγγιξαν τα 54,61δισ. ευρώ από 53,43 δισ. ευρώ, δηλαδή ενισχύθηκαν κατά 1,17δισ. ευρώ ή κατά 2,2%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το εμπορικό έλλειμμα στο δεκάμηνο του 2025 μειώθηκε, κατά -6%, στα 27,10 δισ. ευρώ από 28,83 δισ. ευρώ το δεκάμηνο του 2024. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 1,6% και άγγιξε τα 23,86 δισ. ευρώ από 23,49 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκε κατά 371 εκ. ευρώ.

Η πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφική περιοχή

Όσον αφορά στην πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφικές περιοχές τον Οκτώβριο του 2025, παρατηρείται αύξηση των αποστολών τόσο προς τις χώρες της Ε.Ε. (4,5%) όσο και προς τις Τρίτες Χώρες (7,5%). Ακόμη και όταν, εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή η εικόνα παραμένει η ίδια για τις εξαγωγές προς τις Χώρες της ΕΕ (3%),αντιστρέφεται, όμως, για τις εξαγωγές προς τις Τρίτες Χώρες, όπου μειώνονται με ρυθμό (-4,5%), σε σχέση με τον αντίστοιχο περσυνό μήνα.

Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών-μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυτό μειώθηκε κατά 0,5 περίπου μονάδα και άγγιξε το 56,5% έναντι 57,2% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα το 2024. Αντιστρόφως ανάλογη είναι η εικόνα που καταγράφεται για το ποσοστό των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες, που διαμορφώθηκε στο 43,5% έναντι 42,8%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 66,1% και των Τρίτων Χωρών στο 33,9%.

Εξετάζοντας την κατανομή των εξαγωγών για το διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου του 2025, διαπιστώνεται ότι η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, παρέμεινε στάσιμη προς τις Χώρες της ΕΕ (-0,1%) ενώ προς τις Τρίτες Χώρες υποχώρησε κατά -8%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές αυξάνονται τόσο προς τις Χώρες της ΕΕ (3,5%) όσο και προς τις Τρίτες Χώρες (1,2%).

Η πορεία ανά κλάδο

Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, τον Οκτώβριο του 2025 καταγράφονται πτωτικές τάσεις σε 4 από τους 10 κυριότερους κλάδους προϊόντων.

Πιο συγκεκριμένα, ποσοστιαία πτώση καταγράφεται στις κατηγορίες Μηχανήματα (-2,2%), Ποτά & Καπνός (-4,6%), Λάδια (-12%) και στις χαμηλές σε αξία εξαγωγές των Εμπιστευτικών Προϊόντων(-78,5%).

Αντίθετα, αυξημένες είναι οι εξαγωγές, της κατηγορίας, Πετρελαιοειδή-Καύσιμα (20,3%) για δεύτερο συνεχόμενο μήναστο τρέχον έτος, των Τροφίμων (7,9%), των Βιομηχανικών (4,7%),των Χημικών (0,4%), των Διαφόρων Βιομηχανικών (8,7%) και των Πρώτων Υλών (9,6%), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του περασμένου έτους.

Εξετάζοντας το δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025, πτώση καταγράφουν οι εξαγωγές των 3 μόνο από τις 10 μεγάλες κατηγορίες προϊόντων: Πετρελαιοειδή-Καύσιμα (-18,4%), Μηχανήματα(-3,3%) και οι χαμηλές σε αξία εξαγωγές των ΕμπιστευτικώνΠροϊόντων κατά -73,3%.

Παράλληλα, όμως, αυξημένες εμφανίζονται εκείνες των Τροφίμων(9,9%), Βιομηχανικών (3,3%), Χημικών (3,2%), Διαφόρων Βιομηχανικών (4,6%), Πρώτων Υλών (0,9%), Λαδιών (0,4%) και Ποτών & Καπνού (7,7%), σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό δεκάμηνο.

Δήλωση

Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, σχολιάζοντας τα παραπάνω ανέφερε τα εξής: «Οριακά αυξητικός ήταν ο μήνας Οκτώβριος για τις ελληνικές εξαγωγές που κατέγραψαν αύξηση 0,3%, χωρίς πετρελαιοειδή, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2024. Πιο συγκεκριμένα: Ιανουάριος αύξηση 9,9%, Φεβρουάριος 5,8%, Μάρτιος 6,7%, Απρίλιος -2,7%, Μάιος 9,1%, Ιούνιος 3,7%, Ιούλιος 1,5%, Αύγουστος -7,1%, Σεπτέμβριος -1,5% και Οκτώβριος 0,3% σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα.

Πολύ σημαντική, όμως, είναι η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών κατά τον Οκτώβριο του 2025, με πετρελαιοειδή, κατά 5,8%, η οποία οφείλεται στην αύξηση, για δεύτερο συνεχόμενο μήνα μέσα στο 2025, στην κυριότερή προϊοντική κατηγορία των Πετρελαιοειδών-Καυσίμων κατά 20,3% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2024.

Αναφερόμενος στο δεκάμηνο και το αποτέλεσμα της έστω και οριακής αύξησης των ελληνικών εξαγωγών (χωρίς πετρελαιοειδή) κατά 0,3% το μήνα Οκτώβριο του 2025, είναι η ελαφρώς μειούμενη αύξηση (2,7%), σε σχέση με την αύξηση 2,9% που είχε καταγραφεί στο εννεάμηνο του 2025. Για το ίδιο χρονικό διάστημα (δεκάμηνο),καταγράφεται αύξηση (1,6%) στο εμπορικό έλλειμμα χωρίς τα πετρελαιοειδή και μείωση (-6%) του εμπορικού ελλείμματος με τα πετρελαιοειδή, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο (δεκάμηνο) του 2024.

Οι επτά από τους δέκα κλάδους των προϊόντων έχουν θετικό πρόσημο, στο δεκάμηνο του 2025.

Η Ευρώπη παραμένει σταθερά ο κυριότερος πελάτης της Ελλάδος και για τον μήνα Οκτώβριο με το 56,5% των ελληνικών εξαγωγών, με πετρελαιοειδή, ή το 66,1% των ελληνικών εξαγωγών χωρίς τα πετρελαιοειδή, να αποστέλλονται στην Ε.Ε., το μήνα Οκτώβριο.

Σημειωτέων τα στοιχεία που αφορούν το εμπόριο της Ελλάδος με τις ΗΠΑ δείχνουν τις ελληνικές εξαγωγές να αυξάνονται κατά (2,1%) και να αγγίζουν τα 2,05 δις. δολάρια, έναντι 2,01 δις. δολάρια σε σχέση με το περυσινό δεκάμηνο. Αντίστοιχα, στο δεκάμηνο, οι εισαγωγές μας από τις ΗΠΑ έφτασαν στα 1,97 δις.δολάρια έναντι των 1,89 δις. δολάρια, την αντίστοιχη περίοδο του 2024, με αποτέλεσμα το πλεόνασμά μας να είναι 81,5 εκ. δολάρια έναντι 122,2 εκ. δολάρια, στο αντίστοιχο δεκάμηνο του 2024.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.