Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,14% και τζίρος 181,75 εκατ. ευρώ στο κλείσιμο

Ασθενείς ανοδικές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου.

Η αγορά έκλεισε με θετικό πρόσημο, μετά από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε σημειώσει συνολικές απώλειες 2,90%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.824,48 μονάδες, σημειώνοντας μικρή άνοδο 0,14%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.828,72 μονάδες (+0,37%) και κατώτερη τιμή στις 1.810,46 μονάδες (-0,63%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 181,75 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 34.478.872 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,13%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,43%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Aktor (+4,55%), της Elvalhalcor (+2,40%), της Ελλάκτωρ (+2,37%) και της Aegean Airlines (+2,03%.

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Εθνικής (-2,76%), της Optima Bank (-0,72%), της Viohalco (-0,54%) και του ΔΑΑ (-0,50%).

Να σημειώσουμε ότι οι μετοχές της Εθνικής διαπραγματεύτηκαν χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,44 ευρώ ανά μετοχή και οι μετοχές της Πειραιώς χωρίς το δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,298 ευρώ ανά μετοχή.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 8.407.856 και 6.142.277 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 34,14 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 25,57 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 55 μετοχές, 48 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Προοδευτική (+29,75%) και Κέκροψ (+8,26%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Autohellas (-6,92%) και Τρία Άλφα(κ) (-4,83%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 5,5200 +4,55%

OPTIMA: 19,2200 -0,72%

ΤΙΤΑΝ: 39,6500 +0,76%

ALPHA BANK: 2,7900 -0,36%

AEGEAN AIRLINES: 13,0600 +2,03%

VIOHALCO: 5,5700 -0,54%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 19,2900 +1,05%

ΔΑΑ: 9,8850 -0,50%

ΔΕΗ: 13,4400 +1,20%

COCA COLA HBC: 46,5600 +0,91%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,2960 +2,37%

ΕΛΠΕ: 7,5300 +0,67%

ELVALHALCOR: 2,3500 +2,40%

ΕΘΝΙΚΗ: 10,2000 -2,76%

ΕΥΔΑΠ: 5,9000 +1,55%

EUROBANK: 2,7500 +0,44%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,4800 +0,93%

MOTOR OIL: 23,6000 +1,46%

JUMBO: 28,6000 +1,42%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 44,0200 -0,18%

ΟΛΠ: 43,9500 -0,34%

ΟΠΑΠ: 19,0000 +0,32%

ΟΤΕ: 17,5000 +0,98%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5,5140 -0,14%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,5600 +0,15%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

