Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ ήταν ηπιότερος των προβλέψεων για τρίτο μήνα

Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ αυξήθηκε λιγότερο από ό,τι προβλεπόταν τον Απρίλιο εν μέσω συγκρατημένων τιμών για τα είδη ένδυσης και τα νέα αυτοκίνητα, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι εταιρείες δεν επείγονται μέχρι στιγμής να μετακυλήσουν τους υψηλότερους δασμούς.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή, εξαιρουμένων των συχνά ευμετάβλητων κατηγοριών τροφίμων και ενέργειας, αυξήθηκε κατά 0,2% από τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Στατιστικής Εργασίας που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη. Σε σύγκριση με τον Απρίλιο του περασμένου έτους, ο δομικός πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 2,8%, αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Ο συνολικός πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 0,2% και κατά 2,3% σε ετήσια βάση.

Τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα είδη ένδυσης σημείωσαν πτώση. Οι τιμές των τροφίμων μειώθηκαν για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν ένα χρόνο, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης πτώσης από το 1984 στις τιμές των αυγών.

Οι τιμές των νέων αυτοκινήτων παρέμειναν αμετάβλητες, διαψεύδοντας τις προσδοκίες για άνοδο λόγω δασμών. Ωστόσο, οι τιμές των επίπλων και των ηλεκτρικών συσκευών - αγαθά που εισάγονται σε μεγάλο βαθμό - αυξήθηκαν κατακόρυφα.

Ενώ οι δασμοί της διοίκησης Τραμπ αναμένεται ευρέως να ενισχύσουν τον πληθωρισμό, οι εταιρείες μπορεί να εξακολουθούν να λειτουργούν με ένα τεράστιο απόθεμα συσσωρευμένων αποθεμάτων πριν καταφύγουν σε αύξηση των τιμών. Πολλοί δασμοί αποσύρθηκαν -συμπεριλαμβανομένων εκείνων για την Κίνα μετά την επίτευξη προσωρινής συμφωνίας το Σαββατοκύριακο- αλλά οι εισαγωγείς των ΗΠΑ εξακολουθούν να είναι αντιμέτωποι με το υψηλότερο εμπορικό κόστος και φοβούνται ότι θα μπορούσαν να εκτοξευθούν και πάλι όταν λήξει η παύση.

Η αναστολή δασμών για 90 ημέρες - μια κίνηση που μείωσε τους αμερικανικούς δασμούς από 145% στις περισσότερες κινεζικές εισαγωγές στο 30% - υποδηλώνει ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν πιο ήπιες αυξήσεις τιμών.

Ενώ όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στον αντίκτυπο που θα έχουν οι δασμοί στις τιμές των αγαθών, ένας από τους βασικούς παράγοντες του πληθωρισμού τα τελευταία χρόνια ήταν το κόστος στέγασης - το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη κατηγορία στις υπηρεσίες. Οι τιμές στέγασης επιταχύνθηκαν με αύξηση 0,3%, με αιχμή τα ενοίκια.

Πηγή: The Washington Post

