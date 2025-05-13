Χαμηλώνει στο 5%-9% ο πήχης της ανάπτυξης στην αγορά τεχνολογίας ελέω δασμών

Σε αναθεώρηση επί τα χείρω των εκτιμήσεων τους για την πορεία της αγοράς τεχνολογίας προχωρούν οι εταιρείες αναλύσεων, ελέω των πρόσφατων δασμών Τραμπ. H αβεβαιότητα, που δημιουργούν οι εξελίξεις στην παγκόσμια εμπορική σκηνή, οδήγησαν ήδη την IDC σε υποβάθμιση της παγκόσμιας πρόβλεψης για τις δαπάνες στον τομέα της πληροφορικής, με την ανάπτυξη να εκτιμάται, πλέον, μεταξύ 5% και 9% για το 2025.s

Η διεθνής εταιρεία ανάλυσης δεδομένων IDC τονίζει - σε σχετικό report της - ότι οι πρόσφατοι δασμοί και οι συναφείς οικονομικές πολιτικές έχουν δημιουργήσει σημαντική αβεβαιότητα στην παγκόσμια αγορά τεχνολογίας, επηρεάζοντας αρνητικά τις επενδύσεις στον τομέα της πληροφορικής. Η νέα εκτίμηση για την αύξηση των δαπανών στον κλάδο του IT το 2025 έχει υποβαθμιστεί και πλέον κυμαίνεται μεταξύ 5% και 9%, αντί για υψηλότερα ποσοστά, που είχαν προβλεφθεί προηγουμένως.

Οι πρόσφατοι δασμοί και οι συναφείς οικονομικές πολιτικές έχουν δημιουργήσει αβεβαιότητα στην παγκόσμια αγορά τεχνολογίας

Αν και η αγορά τεχνολογίας πλήττεται λιγότερο από άλλους κλάδους, οι αναλυτές της IDC σημειώνουν ότι οι καταναλωτές θα αντιμετωπίσουν αυξημένα κόστη σε δημοφιλή τεχνολογικά προϊόντα, όπως τα iPhones και τα ακουστικά, ενώ ενδέχεται να υπάρξουν και έμμεσες αυξήσεις στις τιμές των υπολογιστών λόγω των δυσκολιών στην προμήθεια εξαρτημάτων. Επιπλέον, προβλέπονται διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού, που θα περιορίσουν την επιλογή προϊόντων και θα προκαλέσουν καθυστερήσεις στην παράδοσή τους.

Η αβεβαιότητα αυτή έχει, ήδη, επηρεάσει αρνητικά τις επιχειρηματικές συνθήκες στη Βόρεια Αμερική, οδηγώντας σε μείωση της βασικής πρόβλεψης για τις δαπάνες στον τομέα της πληροφορικής στη συγκεκριμένη αγορά.

Παράταση της αβεβαιότητας

Μάλιστα οι αναλυτές υπογραμμίζουν ότι η καθυστέρηση των 90 ημερών στην εφαρμογή των δασμών έχει επιμηκύνει το χρονικό διάστημα της αβεβαιότητας, που αναμένεται πλέον να διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι το 2ο εξάμηνο του 2025.



Παρά τις δυσκολίες, πάντως, η IDC επισημαίνει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός συνεχίζει να αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις παγκοσμίως, με τις επενδύσεις σε τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η αυτοματοποίηση να αυξάνονται σημαντικά, παρά τον εν εξελίξει παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο.

Οι τομείς της βιομηχανίας κατασκευής, των επαγγελματικών υπηρεσιών και του λιανικού εμπορίου αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν στις επενδύσεις ψηφιακής τεχνολογίας, ενώ η Βόρεια Αμερική και η Δυτική Ευρώπη θα παραμείνουν οι μεγαλύτερες αγορές για αυτές τις δαπάνες.

“Σε μια περίοδο γεμάτη προκλήσεις, η τεχνολογική βιομηχανία καλείται να προσαρμοστεί και να επενδύσει στρατηγικά, ώστε να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξή της στο μέλλον, παρά τα εμπόδια, που δημιουργούν οι νέοι δασμοί και οι γεωπολιτικές εντάσεις”, σχολιάζει η IDC.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.