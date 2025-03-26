ΤτΕ: Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 87,5 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο

Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 87,5 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2025 σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος. Παράλληλα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 7,5% τον Ιανουάριο και η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 11,4%.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΤτΕ:

Ταξιδιωτικό ισοζύγιο

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Ιανουάριο του 2025 εμφάνισε πλεόνασμα 87,5 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 115,9 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Ειδικότερα, αύξηση κατά 7,5% κατέγραψαν τον Ιανουάριο του 2025 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 302,2 εκατ. ευρώ, έναντι 281,0 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024, ενώ αύξηση κατά 30,0% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Ιανουάριος 2025: 214,7 εκατ. ευρώ, Ιανουάριος 2024: 165,1 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 11,4%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 3,5%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 3,0% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 34,7% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Τον Ιανουάριο του 2025, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 7,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 και διαμορφώθηκαν στα 302,2 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, μείωση κατά 2,5% εμφάνισαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ‑27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 144,2 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών αυξήθηκαν κατά 18,9% (Ιανουάριος 2025: 156,0 εκατ. ευρώ, Ιανουάριος 2024: 131,2 εκατ. ευρώ). Η πτώση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της μείωσης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 50,6% (Ιανουάριος 2025: 15,0 εκατ. ευρώ, Ιανουάριος 2024: 30,3 εκατ. ευρώ), καθώς οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 9,9% (Ιανουάριος 2025: 129,3 εκατ. ευρώ, Ιανουάριος 2024: 117,7 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 16,2% και διαμορφώθηκαν στα 35,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 47,3% και διαμορφώθηκαν στα 9,8 εκατ. ευρώ. Αυξημένες κατά 17,4% ήταν οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 22,9 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, άνοδο κατά 36,4% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 25,3 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ που αυξήθηκαν κατά 20,4% και διαμορφώθηκαν στα 40,9 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από τη Ρωσία διαμορφώθηκαν στα 1,6 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Ιανουάριο του 2025 διαμορφώθηκε σε 821,6 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 11,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 24,9% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2024, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών μειώθηκε κατά 9,7%. Η άνοδος της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε από την αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης τόσο από τις χώρες της ΕΕ-27 κατά 3,0% όσο και από τις λοιπές χώρες κατά 19,8%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε σε 318,8 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 25,2%, ενώ μειωμένη κατά 47,0% ήταν η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ‑27 εκτός της ζώνης του ευρώ, η οποία διαμορφώθηκε σε 59,8 χιλ. ταξιδιώτες. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 35,3% και διαμορφώθηκε σε 95,0 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 45,2% και διαμορφώθηκε σε 23,3 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 19,6% παρουσίασε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 45,8 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 110,7% και διαμορφώθηκε σε 76,2 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ διαμορφώθηκε σε 48,5 χιλ. ταξιδιώτες, μειωμένη κατά 11,3%. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία διαμορφώθηκε σε 0,6 χιλ. ταξιδιώτες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.