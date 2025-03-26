Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση κτηριακών υποδομών του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Στο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027» εντάσσεται η ενεργειακή αναβάθμιση κτηριακών υποδομών του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους 4.033.900 ευρώ, με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

Όπως ανακοινώθηκε, αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος διαχείρισης κτηρίου, η αναβάθμιση του συμβατικού δικτύου φωτισμού με χρήση νέων λαμπτήρων τεχνολογίας led, η αξιοποίηση συστοιχίας αντλιών θερμότητας για την ελαχιστοποίηση της χρήσης φυσικού αερίου, η ενεργειακή επιθεώρηση για την ολοκλήρωση και πιστοποίηση του έργου, καθώς και η σχετική τεχνική υποστήριξη του ΚΠΙΣΝ.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, υπογράμμισε: «Στο πλαίσιο των ευρύτερων παρεμβάσεων της Κυβέρνησης με στόχο τη χρήση φιλικών προς το Περιβάλλον πηγών ενέργειας, την εξοικονόμηση πόρων αλλά και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, προχωρούμε στην ενεργειακή αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό κτηρίων τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Στην κατεύθυνση αυτή, δρομολογούμε και τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε ένα εμβληματικό χώρο της σύγχρονης Ελλάδας, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) το οποίο περιλαμβάνει τις νέες κεντρικές εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της χώρας και την Εθνική Λυρική Σκηνή. Με την επικείμενη ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, το ΚΠΙΣΝ θα ενισχύσει περαιτέρω τον κοινωνικό ρόλο του αλλά και την διεθνή του εμβέλεια ως ένας περιβαλλοντικά βιώσιμος χώρος πολιτισμού και ψυχαγωγίας».

Πηγή: skai.gr

