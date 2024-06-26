Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χρηματιστήριο: Στις 1.413,82 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών, με πτώση 0,44%

Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα

Χρηματιστήριο

Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ανοδικής αντίδρασης των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 1.413,82 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,44%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 8,36 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,46%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,49%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Ελλάκτωρ (+1,42%), του ΟΤΕ (+1,16%) και της Aegean Airlines (+0,91%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (-4,21%), της Mytilineos (-2,87%) και της ΔΕΗ (-1,16%).

Χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα διαπραγματεύονται σήμερα οι μετοχές της Motor Oil, της Mytilineos και της Fourlis.

Ανοδικά κινούνται 27 μετοχές, 26 πτωτικά και 9 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές A.S. Company +3,67% και Παϊρης +2,83%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Motor Oil -4,21% και Ακρίτας -3,85%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: χρηματιστήριο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark