Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ανοδικής αντίδρασης των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 1.413,82 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,44%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 8,36 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,46%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,49%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Ελλάκτωρ (+1,42%), του ΟΤΕ (+1,16%) και της Aegean Airlines (+0,91%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (-4,21%), της Mytilineos (-2,87%) και της ΔΕΗ (-1,16%).

Χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα διαπραγματεύονται σήμερα οι μετοχές της Motor Oil, της Mytilineos και της Fourlis.

Ανοδικά κινούνται 27 μετοχές, 26 πτωτικά και 9 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές A.S. Company +3,67% και Παϊρης +2,83%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Motor Oil -4,21% και Ακρίτας -3,85%.

