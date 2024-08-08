Έως τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου η σύνδεση επαγγελματικών λογαριασμών με το IRIS

Την υποχρέωση σύνδεσης του επαγγελματικού τους λογαριασμού με το σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS, προκειμένου να δέχονται πληρωμές από τους πελάτες τους υπενθυμίζουν το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η ΑΑΔΕ με προσωπικό μήνυμα προς τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους ενόψει λήξης της σχετικής προθεσμίας. Η ΑΑΔΕ ενημερώνει επίσης τους υπόχρεους για τη μετάθεση της προθεσμίας συμμόρφωσης έως τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου, δεδομένου ότι η 31η Αυγούστου που είχε τεθεί ως καταληκτική ημερομηνία είναι ημέρα Σάββατο.

Το μήνυμα εστάλη σε 294.510 υπόχρεους οι οποίοι σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία δεν έχουν προχωρήσει μέχρι σήμερα σε σύνδεση του επαγγελματικού τους λογαριασμού με το IRIS.

Υπενθυμίζεται ότι το IRIS εξασφαλίζει σημαντικά πλεονεκτήματα (μείωση κόστους και επιτάχυνση της διεκπεραίωσης των συναλλαγών) τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους επαγγελματίες.

Συγκεκριμένα μέσω του IRIS:

Οι πελάτες μπορούν να πραγματοποιούν πληρωμές χωρίς καμία προμήθεια, 24 ώρες το 24ωρο και χωρίς να είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού του επαγγελματία, ή να καταχωρίσουν τα στοιχεία της χρεωστικής ή πιστωτικής τους κάρτας. Αρκεί να γνωρίζουν το κινητό τηλέφωνο ή το ΑΦΜ του επαγγελματία ή να σαρώσουν τον QR κωδικό που αντιστοιχεί στον τραπεζικό λογαριασμό του επαγγελματία.

Οι επαγγελματίες λαμβάνουν τα χρήματα ακαριαία (σε 2 δευτερόλεπτα) ακόμη και αν η τράπεζα με την οποία συνεργάζονται είναι διαφορετική από την τράπεζα του πελάτη. Επίσης, πληρώνουν κατά μέσο όρο 50% χαμηλότερες προμήθειες συγκριτικά με συναλλαγές με χρήση POS.

Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας γίνεται γρήγορα και εύκολα, μέσω web banking ή mobile banking της συνεργαζόμενης τράπεζας.

Υπενθυμίζεται ότι:

Ο ΙΒΑΝ που θα επιλέξουν οι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι κατά την εγγραφή τους πρέπει να έχει δηλωθεί στο Μητρώο Επαγγελματικών Λογαριασμών της ΑΑΔΕ, στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) στη διαδρομή Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Επαγγελματικός Λογαριασμός .

Το όριο των 500 ευρώ ημερησίως για τις συναλλαγές μέσω IRIS εφαρμόζεται ανά πελάτη και όχι στο σύνολο των πληρωμών που μπορεί να λάβει ο επαγγελματίας στη διάρκεια του 24ώρου. Για παράδειγμα, ένας επαγγελματίας μπορεί να λάβει σε μια ημέρα 4 πληρωμές από 500 ευρώ η κάθε μία (σύνολο 2.000 ευρώ).

Για όσους υπόχρεους δεν εγγραφούν στο IRIS μέχρι τη λήξη της προθεσμίας προβλέπεται πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

