Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω αρνητικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς μειώνονται οι προσδοκίες για νέα μείωση των επιτοκίων από τη Fed.
Η αγορά υποχώρησε μετά από τέσσερις συνεχείς ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη 4,43%.
O Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.059,39 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,75%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.051,41 μονάδες (-1,13%).
Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 3,65%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 40,13%,
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 209,79 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 32.067.350 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,74%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,00%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+2,75%), του ΟΤΕ (+1,34%), της Τιτάν (+1,27%), της Elvalhalcor (+1,18%) και της Viohalco (+1,13%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Eurobank (-1,57%), της Coca Cola HBC (-1,54%), της Lamda Development (-1,49%), της Πειραιώς (-1,46%), της Metlen (-1,33%) και της Aegean Airlines (-1,15%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 6.002.179 και 5.802.764 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 27,64 εκατ. ευρώ και η ΔΕΗ με 21,37 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 33 μετοχές, 71 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΣΙΔΜΑ (+20,74%) και Ικτίνος (+6,28%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Doppler (-5,24%) και Δομική Κρήτης (-4,85%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
AKTOR: 9,0900 -0,87%
ΚΥΠΡΟΥ: 8,1800 -0,24%
METLEN: 42,9200 -1,33%
OPTIMA: 7,9000 -0,63%
ΤΙΤΑΝ: 43,9000 +1,27%
ALPHA BANK: 3,5180 -0,34%
AEGEAN AIRLINES: 13,7800 -1,15%
VIOHALCO: 9,8500 +1,13%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 24,0000 -0,91%
ΔΑΑ:10,2400 +0,10%
ΔΕΗ: 16,7900 -0,06%
COCA COLA HBC: 41,0400 -1,54%
ΕΛΠΕ: 8,1200 -0,98%
ELVALHALCOR: 3,4400 +1,18%
ΕΘΝΙΚΗ: 13,0700 -0,83%
ΕΥΔΑΠ: 7,1000 +2,75%
EUROBANK: 3,4500 -1,57%
LAMDA DEVELOPMENT: 7,2500 -1,49%
MOTOR OIL: 27,9400 +0,07%
JUMBO: 28,0000 -0,57%
ΟΛΠ: 42,1500 -0,71%
ΟΠΑΠ: 17,3400 -0,91%
ΟΤΕ: 16,6200 +1,34%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,0360 -1,46%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,4000 -0,16%
Εβδομαδιαία κέρδη
Με σημαντικά κέρδη 3,65% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, με την αγορά να ανακάμπτει μετά από δύο πτωτικές εβδομάδες, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε υποχωρήσει κατά 3,80%.
Δύο διεθνείς επενδυτικοί οίκοι (UBS, HSBC) «ψηφίζουν» Ελλάδα και για το 2026 και εκτιμούν ότι το ελληνικό επενδυτικό στόρι θα συνεχίσει να «πουλάει».
Η UBS σημειώνει ότι η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις λίγες φθηνές αγορές με θετικό προφίλ κινδύνου, διαθέτει σταθερή δημοσιονομική βάση, ελκυστικές αποτιμήσεις και ισχυρές τράπεζες, με αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων άνω του 15% και χαμηλά P/BV. Σύμφωνα με τα στοιχεία της τράπεζας η ελληνική αγορά καταγράφει αρνητικό perception premium της τάξης του -40% έως -50%, κατατάσσοντάς τη ανάμεσα στις χώρες που διαπραγματεύονται με το μεγαλύτερο discount έναντι της ιστορικής τους αποτίμησης.
Η Ελλάδα σύμφωνα με την UBS και το 2026 παρουσιάζεται ως μια αγορά που μπορεί να επωφεληθεί από τη στροφή κεφαλαίων προς την περιφέρεια και τη νέα φάση ανασυγκρότησης της Ευρώπης.
Η Ελλάδα ξεχωρίζει ως μία από τις λίγες περιπτώσεις που διατηρούν θετική στάθμιση στα χαρτοφυλάκια των funds που επενδύουν στις αναδυόμενες αγορές, σημειώνει η HSBC και παρά το μικρό σχετικό βάρος της ελληνικής αγοράς στους δείκτες, τα ενεργά κεφάλαια αυξάνουν την παρουσία τους.
Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους προορισμούς με αυξανόμενο ενδιαφέρον. Το ποσοστό των GEMs funds που επενδύουν σε ελληνικές μετοχές έχει ενισχυθεί αισθητά, ξεπερνώντας χώρες όπως η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Τσεχία. Η HSBC εντοπίζει την Εθνική Τράπεζα και τη Eurobank ανάμεσα στις μετοχές που προσελκύουν αυξημένο ενδιαφέρον από τα διεθνή χαρτοφυλάκια.
Σε αναβάθμιση των τιμών- στόχων των ελληνικών τραπεζών προχωρά η UBS, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του εννεαμήνου, ενώ τις θεωρεί φθηνές, παρά τις υψηλές αποδόσεις που καταγράφουν το 2025.
Ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος εξακολουθεί να εμφανίζει discount 18% έναντι των ευρωπαϊκών αγορών, με P/E στο 7,2 έναντι 8,8 του ευρωπαϊκού κλάδου.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 2.059,39 μονάδες, έναντι 1.986,89 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 3,65%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 40,13%.
Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 3,89%, και από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 45,77%.
Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία άνοδο 1,31%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο 19,08%.
Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 5,08%, ενώ από τις αρχές του 2025 σημειώνει υψηλά κέρδη σε ποσοστό 80,09%.
Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος ανήλθε στα 1.177,252 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 235,45 εκατ. ευρώ, από 234,674 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.
Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή αυξήθηκε κατά 4,6 δισ. ευρώ, στα 141,243 δισ. ευρώ , ενώ από τις αρχές του 2025 είναι ενισχυμένη κατά 38,098 δισ. ευρώ.
