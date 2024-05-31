Αύξηση 5,2% σημείωσε ο όγκος των πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο της χώρας τον Μάρτιο φέτος, καθώς οι πωλήσεις κινήθηκαν ανοδικά στη συντριπτική πλειονότητα των επιμέρους καταστημάτων.

Ειδικότερα, ο τζίρος αυξήθηκε σε:

Φαρμακευτικά- Καλλυντικά (14,9%),

Τρόφιμα- Ποτά- Καπνό (14,3%),

Μεγάλα καταστήματα τροφίμων (10%),

Ένδυση- Υπόδηση (9,4%),

Καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων (8,1%) και

Πολυκαταστήματα (4,6%).

Αντίθετα, μειώθηκε σε: Έπιπλα- Ηλεκτρικά είδη- Οικιακό εξοπλισμό (12%) και Βιβλία-Χαρτικά- Λοιπά είδη (5,5%).

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές) παρουσίασε αύξηση 5,2% τον Μάρτιο 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2023, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2024 σημείωσε αύξηση 7,3%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 6,2% τον Μάρτιο 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2024.

Ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών (κύκλος εργασιών σε τρέχουσες τιμές) παρουσίασε αύξηση 10,9% τον Μάρτιο 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2023, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2024 σημείωσε αύξηση 10,1%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 6,5% τον Μάρτιο 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

