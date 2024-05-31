Τη θλίψη της για τον θάνατο του Γιώργου Προβόπουλου εκφράζει με ανακοίνωσή της η Τράπεζα Πειραιώς.

«Με θλίψη αποχαιρετούμε τον Γιώργο Προβόπουλο, τον ακαδημαϊκό, τον τραπεζίτη και πρώην Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο Γιώργος Προβόπουλος, τίμησε με επιστημονική αρτιότητα, θεσμική επάρκεια, οικονομική και πολιτική διορατικότητα, αποτελεσματικότητα και γενναιότητα, όλες τις θέσεις και τα αξιώματα που ανέλαβε. Ανάμεσα στους σταθμούς αυτής της διαδρομής, ήταν και η σημαντική συνεργασία του με την Πειραιώς ως Αντιπρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος.

Από τη θέση του διοικητή της κεντρικής τράπεζας και του μέλους του ΔΣ τα Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, συνέβαλε στη δημιουργία των συνθηκών που επέτρεψαν στη χώρα να διαχειριστεί τις σοβαρότατες συνέπειες της δημοσιονομικής κρίσης των αρχών της δεκαετίας του 2010, αναπόσπαστο τμήμα των οποίων ήταν οι τολμηρές αποφάσεις του για την αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος που μπόρεσε να ανασυγκροτηθεί αποτελεσματικά και πλέον στηρίζει ουσιαστικά την αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.