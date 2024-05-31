Στις αγορές θα βγεί το Ελληνικό Δημόσιο την ερχόμενη εβδομάδα μέσω δημοπρασίας Εντόκων Γραμματίων ετήσιας διάρκειας.

Λίγες ώρες πριν ανακοινωθεί η ετυμηγορία της Fitch, απόψε το βράδυ, για την πιστοληπτική διαβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 500 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 6 Ιουνίου 2025.

Παράλληλα με τη δημοπρασία, το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή εταιρία, με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 Ευρώ. Η τιμή διάθεσης θα είναι η τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price). Το συνολικό ποσό των τίτλων που θα διατεθούν μέσω αυτής της διαδικασίας θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής.

Περίοδος εγγραφών: Από Τρίτη 4 Ιουνίου 2024 έως και Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά των τίτλων είναι η καταχώρησή τους σε μερίδα του Σ.Α.Τ. Η διαδικασία ανοίγματος τέτοιας μερίδας γίνεται μέσω των παραπάνω φορέων διάθεσης, με απαραίτητα δικαιολογητικά την Αστυνομική Ταυτότητα και τον Α.Φ.Μ.

Yπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη δημοπρασία ετήσιων εντόκων γραμματίων είχε πραγματοποιηθεί στις 6 Μαρτίου 2024 και το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί στο 3,73%.

Όσον αφορά στην αξιολόγηση της Fitch σημειώνεται ότι ο διεθνής οίκος αξιολόγησης έχει προγραμματίσει για σήμερα την επόμενη αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας. Η προηγούμενη αξιολόγηση από τον ίδιο οίκο είχε πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο του 2023 οπότε είχε κατατάξει την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας στην κατηγορία ΒΒΒ- και την προοπτική της οικονομίας ως «σταθερή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.