Έκπτωση προστίμου σε όσους ομολογούν φοροδιαφυγή

Έκπτωση από 25% έως 50% στο πρόστιμο για μη υποβολή δηλώσεων ή υποβολή ανακριβών δηλώσεων θα έχουν οι φορολογούμενοι που θα αποδεχθούν τα ευρήματα του ελέγχου της εφορίας.
Μάλιστα, όσο πιο γρήγορα συμμορφωθεί κάποιος, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η έκπτωση, με το 50% να δίνεται σε όσους ομολογήσουν την παράβαση, μετά την κοινοποίηση της εντολής έλεγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών.
Όπως γράφει η Καθημερινή, το μέτρο που αποτελεί μέρος της μόνιμης διαδικασίας εξωδικαστικού συμβιβασμού θα τεθεί σε ισχύ από τον Οκτώβριο.
Το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ προσδοκούν ότι η έκπτωση στο πρόστιμο θα λειτουργήσει ως κίνητρο για να περιοριστούν οι δικαστικές προσφυγές φορολογουμένων.
