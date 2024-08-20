Έκπτωση προστίμου σε όσους ομολογούν φοροδιαφυγή

Έκπτωση από 25% έως 50% στο πρόστιμο για μη υποβολή δηλώσεων ή υποβολή ανακριβών δηλώσεων θα έχουν οι φορολογούμενοι που θα αποδεχθούν τα ευρήματα του ελέγχου της εφορίας.

Μάλιστα, όσο πιο γρήγορα συμμορφωθεί κάποιος, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η έκπτωση, με το 50% να δίνεται σε όσους ομολογήσουν την παράβαση, μετά την κοινοποίηση της εντολής έλεγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών.

Όπως γράφει η Καθημερινή, το μέτρο που αποτελεί μέρος της μόνιμης διαδικασίας εξωδικαστικού συμβιβασμού θα τεθεί σε ισχύ από τον Οκτώβριο.

Το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ προσδοκούν ότι η έκπτωση στο πρόστιμο θα λειτουργήσει ως κίνητρο για να περιοριστούν οι δικαστικές προσφυγές φορολογουμένων.

Πηγή: skai.gr

