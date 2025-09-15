Με μικρή υποχώρηση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου.
Η αγορά υποχώρησε μετά από τρεις ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει άνοδο 2,39%.
O Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.057,56 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,25%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.068,60 μονάδες (+0,28%) και κατώτερη τιμή στις 2.052,98 μονάδες (-0,47%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 166,36 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 30.227.206 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,27%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,13%.
Οι τίτλοι
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Optima Bank (+1,97%), του ΟΛΠ (+1,58%), της Viohalco (+1,33%) και του ΟΠΑΠ (+1,09%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Εθνικής (-1,09%), της Τιτάν (-1,08%), της Eurobank (-1,03%) και των ΕΛΠΕ (-1,00%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 7.380.737 και 5.234.275 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 24,15 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 23,87 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 49 μετοχές, 50 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Δάϊος Πλαστικά (+26,55%) και Αττικές Εκδόσεις (+14,79%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Revoil (-6,32%) και Εκτέρ (-3,28%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
- AKTOR:8,0400 +0,50%
- ΚΥΠΡΟΥ:7,7200 -0,26%
- METLEN:51,3000 -0,39%
- OPTIMA:8,3000 +1,97%
- ΤΙΤΑΝ: 36,7500 -1,08%
- ALPHA BANK: 3,4900 -0,77%
- AEGEAN AIRLINES: 14,1400 -0,42%
- VIOHALCO: 6,8600 +1,33%
- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 23,0200 +0,70%
- ΔΑΑ:10,3500 +0,29%
- ΔΕΗ: 14,3900 +0,28%
- COCA COLA HBC:43,0400 -0,37%
- ΕΛΠΕ: 8,3850 -1,00%
- ELVALHALCOR: 2,8550 -0,35%
- ΕΘΝΙΚΗ: 12,2500 -1,09%
- ΕΥΔΑΠ: 7,1500 +0,70%
- EUROBANK: 3,2540 -1,03%
- LAMDA DEVELOPMENT: 7,1300 +0,14%
- MOTOR OIL: 25,8600 +0,62%
- JUMBO: 31,7600 +0,13%
- ΟΛΠ:45,0000 +1,58%
- ΟΠΑΠ: 19,5500 +1,09%
- ΟΤΕ: 16,8200 -0,65%
- ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,0900 -0,08%
- ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,7800 +0,15%
