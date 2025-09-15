ΗΠΑ: Ο Τραμπ θέλει να βάλει τέλος στην τριμηνιαία λογοδοσία των εταιρειών

Σε μια νέα προσπάθεια να τονώσει την αμερικανική οικονομία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ τάχθηκε υπέρ της κατάργησης της δεκαετιών πρακτικής σύμφωνα με την οποία οι εισηγμένες εταιρείες δημοσιεύουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα κάθε τρίμηνο.

Μια τέτοια κίνηση θα συνιστούσε ριζική αλλαγή με στόχο την αντιμετώπιση της βραχυπρόθεσμης νοοτροπίας που κυριαρχεί στα διοικητικά συμβούλια, τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στην ικανοποίηση των επενδυτών. Ωστόσο, θα σήμαινε ταυτόχρονα σημαντικά περιορισμένες και λιγότερο έγκαιρες πληροφορίες για την πορεία του επιχειρηματικού κόσμου και της πραγματικής οικονομίας, αφού ως γνωστόν τα «γεράκια» της Wall Street θα ικανοποιούνταν ακόμη και με καθημερινές αναφορές.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social το πρωί της Δευτέρας, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι εταιρείες «δεν θα πρέπει πλέον να υποχρεώνονται να αναφέρουν σε τριμηνιαία βάση», αλλά αντίθετα να δημοσιεύουν οικονομικά αποτελέσματα ανά εξάμηνο.

«Αυτό θα εξοικονομήσει χρήματα και θα επιτρέψει στους μάνατζερ να επικεντρωθούν στη σωστή λειτουργία των εταιρειών τους», σημείωσε. «Έχετε ακούσει ποτέ τη φράση ότι η Κίνα έχει ορίζοντα 50 έως 100 ετών στη διοίκηση μιας εταιρείας, ενώ εμείς λειτουργούμε σε τριμηνιαία βάση;;; Κακό!!!!»

Η κριτική στη βραχυπρόθεσμη νοοτροπία έχει διατυπωθεί και στο παρελθόν, μεταξύ άλλων από τον διευθύνοντα σύμβουλο της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον, και τον διάσημο επενδυτή Γουόρεν Μπάφετ. Αντίστοιχα, η Χίλαρι Κλίντον, αντίπαλος του Τραμπ στις εκλογές του 2016, είχε δηλώσει τότε «ιδιαίτερα ανήσυχη για τον καπιταλισμό του τριμήνου».

Η ανησυχία αφορά κυρίως το γεγονός ότι οι αμερικανικές εταιρείες εστιάζουν υπερβολικά στην ικανοποίηση των ευμετάβλητων αγορών, παραμελώντας τις μακροπρόθεσμες προκλήσεις και ευκαιρίες. Παράλληλα, ορισμένοι υποστηρίζουν ότι τα ρυθμιστικά βάρη της τριμηνιαίας αναφοράς έχουν συμβάλει στη θεαματική μείωση του αριθμού των εισηγμένων εταιρειών στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ τόνισε ότι η μετάβαση σε εξαμηνιαίες αναφορές θα εξαρτηθεί από την «έγκριση της SEC», παραπέμποντας στη ρυθμιστική αρχή που θα έχει τον τελικό λόγο.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το Χρηματιστήριο Μακροπρόθεσμων Μετοχών (Long-Term Stock Exchange), το οποίο στηρίζεται από επενδυτές όπως η Andreessen Horowitz και το Founders Fund, σχεδιάζει να υποβάλει σύντομα αίτημα στην SEC για την κατάργηση της υποχρεωτικής τριμηνιαίας δημοσίευσης αποτελεσμάτων, προτείνοντας εξαμηνιαίο κύκλο. «Ακούμε συνεχώς ότι είναι υπερβολικά βαρύ να είναι μια εταιρεία εισηγμένη», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του χρηματιστηρίου, Μπιλ Χαρτς. «Πιστεύουμε πως έφτασε η στιγμή για αυτή την ιδέα».

Ήδη από το 2018, ο Τραμπ είχε καλέσει την SEC να εξετάσει τη μετάβαση σε εξαμηνιαίο σύστημα, ώστε να «προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και εξοικονόμηση κόστους».

Ωστόσο, επενδυτές, οικονομολόγοι και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στηρίζονται στις έγκαιρες ενημερώσεις που παρέχουν τα τριμηνιαία αποτελέσματα. Οι αναφορές των αεροπορικών εταιρειών δίνουν σαφείς ενδείξεις για τη ζήτηση στα ταξίδια, οι τράπεζες καταγράφουν εγκαίρως ενδεχόμενες ζημιές στα δάνεια, ενώ οι εταιρείες τεχνολογίας παρέχουν κρίσιμα στοιχεία για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Η μετάβαση σε εξαμηνιαίες αναφορές θα μπορούσε να καθυστερήσει αυτές τις πληροφορίες και να οδηγήσει σε εντονότερες διακυμάνσεις των μετοχών σε περιόδους μεταβολών της οικονομίας και της αγοράς.

