Αύξηση 7,2% για τον δείκτη παραγωγής στις κατασκευές το β' τρίμηνο

Αύξηση κατά 7,2% σημείωσε ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές το β' τρίμηνο φέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β' τριμήνου 2024, έναντι αύξησης 15,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2024 με το 2023.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση κατά 44% το β' τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α' τριμήνου 2025, έναντι αύξησης 29,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του β' τριμήνου 2024 με το α' τρίμηνο 2024.

Ο εποχικά διορθωμένος δείκτης παρουσίασε αύξηση 9,8% το β' τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α' τριμήνου 2025.

Εξέλιξη δεικτών παραγωγής στον κατασκευαστικό τομέα Ελλάδας 2021-2023 με σύγκριση υποκατηγοριών.

