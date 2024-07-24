Πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω αρνητικού κλίματος και στις ευρωπαϊκές αγορές.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.466,73 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,91%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 89,50 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 21.685.429 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,19%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,31%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Τιτάν (+3,41%), της Jumbo (+1,05%) και του ΟΛΠ (+0,18%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Πειραιώς (-2,81%), της Eurobank (-2,65%), της Alpha Bank (-2,29%), της Motor Oil (-1,94%) και των ΕΛΠΕ (-1,85%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 6.214.382 και 4.267.388 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 15,32 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 10,53 εκατ. ευρώ
Ανοδικά κινήθηκαν 20 μετοχές, 73 πτωτικά και 25 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Attica Bank +3,54% και Τιτάν +3,41%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Εκτέρ -47,67% και Τρία 'Αλφα(κ) -8,55%.
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
ΤΙΤΑΝ: 31,8000 +3,41%
ALPHA BANK: 1,6850 -2,29%
AEGEAN AIRLINES: 11,5500 -1,28%
VIOHALCO: 5,8700 -1,68%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,6800 -1,45%
ΔΑΑ: 7,8200 -1,26%
ΔΕΗ: 11,5300 -1,45%
COCA COLA HBC: 33,1400 +0,12%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,0800 -0,24%
ΕΛΠΕ: 7,4200 -1,85%
ELVALHALCOR: 1,8400 -2,23%
ΕΘΝΙΚΗ: 8,3500 -1,18%
ΕΥΔΑΠ: 5,7600 -0,35%
EUROBANK: 2,1700 -2,65%
LAMDA DEVELOPMENT: 7,3500 -0,94%
MOTOR OIL: 23,2400 -1,94%
JUMBO: 24,9800 +1,05%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,0000 -1,10%
ΟΛΠ: 27,6000 +0,18%
ΟΠΑΠ: 15,9600 -0,44%
ΟΤΕ: 14,2300 -2,13%
AUTOHELLAS: 11,7800 -0,17%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8100 -2,81%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,0000 -1,26%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,2500 +0,16%
