Πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω αρνητικού κλίματος και στις ευρωπαϊκές αγορές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.466,73 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,91%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 89,50 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 21.685.429 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,19%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,31%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Τιτάν (+3,41%), της Jumbo (+1,05%) και του ΟΛΠ (+0,18%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Πειραιώς (-2,81%), της Eurobank (-2,65%), της Alpha Bank (-2,29%), της Motor Oil (-1,94%) και των ΕΛΠΕ (-1,85%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 6.214.382 και 4.267.388 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 15,32 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 10,53 εκατ. ευρώ

Ανοδικά κινήθηκαν 20 μετοχές, 73 πτωτικά και 25 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Attica Bank +3,54% και Τιτάν +3,41%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Εκτέρ -47,67% και Τρία 'Αλφα(κ) -8,55%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 31,8000 +3,41%

ALPHA BANK: 1,6850 -2,29%

AEGEAN AIRLINES: 11,5500 -1,28%

VIOHALCO: 5,8700 -1,68%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,6800 -1,45%

ΔΑΑ: 7,8200 -1,26%

ΔΕΗ: 11,5300 -1,45%

COCA COLA HBC: 33,1400 +0,12%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,0800 -0,24%

ΕΛΠΕ: 7,4200 -1,85%

ELVALHALCOR: 1,8400 -2,23%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,3500 -1,18%

ΕΥΔΑΠ: 5,7600 -0,35%

EUROBANK: 2,1700 -2,65%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,3500 -0,94%

MOTOR OIL: 23,2400 -1,94%

JUMBO: 24,9800 +1,05%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,0000 -1,10%

ΟΛΠ: 27,6000 +0,18%

ΟΠΑΠ: 15,9600 -0,44%

ΟΤΕ: 14,2300 -2,13%

AUTOHELLAS: 11,7800 -0,17%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8100 -2,81%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,0000 -1,26%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,2500 +0,16%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

