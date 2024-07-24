Λογαριασμός
Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με πτώση 0,91% την Τετάρτη - Στις 1.466,73 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 89,50 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 21.685.429 μετοχές

Χρηματιστήριο

Πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω αρνητικού κλίματος και στις ευρωπαϊκές αγορές.

   O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.466,73 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,91%.

   Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 89,50 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 21.685.429 μετοχές.

   Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,19%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,31%.

   Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Τιτάν (+3,41%), της Jumbo (+1,05%) και του ΟΛΠ (+0,18%).

   Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Πειραιώς (-2,81%), της Eurobank (-2,65%), της Alpha Bank (-2,29%), της Motor Oil (-1,94%) και των ΕΛΠΕ (-1,85%).

   Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 6.214.382 και 4.267.388 μετοχές, αντιστοίχως.

   Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 15,32 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 10,53 εκατ. ευρώ

   Ανοδικά κινήθηκαν 20 μετοχές, 73 πτωτικά και 25 παρέμειναν σταθερές.

   Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Attica Bank +3,54% και Τιτάν +3,41%.

   Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Εκτέρ -47,67% και Τρία 'Αλφα(κ) -8,55%.

   Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

   ΤΙΤΑΝ: 31,8000 +3,41%

   ALPHA BANK: 1,6850 -2,29%

   AEGEAN AIRLINES: 11,5500 -1,28%

   VIOHALCO: 5,8700 -1,68%

   ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,6800 -1,45%

   ΔΑΑ: 7,8200 -1,26%

   ΔΕΗ: 11,5300 -1,45%

   COCA COLA HBC: 33,1400 +0,12%

   ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,0800 -0,24%

   ΕΛΠΕ: 7,4200 -1,85%

   ELVALHALCOR: 1,8400 -2,23%

   ΕΘΝΙΚΗ: 8,3500 -1,18%

   ΕΥΔΑΠ: 5,7600 -0,35%

   EUROBANK: 2,1700 -2,65%

   LAMDA DEVELOPMENT: 7,3500 -0,94%

   MOTOR OIL: 23,2400 -1,94%

   JUMBO: 24,9800 +1,05%

   ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,0000 -1,10%

   ΟΛΠ: 27,6000 +0,18%

   ΟΠΑΠ: 15,9600 -0,44%

   ΟΤΕ: 14,2300 -2,13%

   AUTOHELLAS: 11,7800 -0,17%

   ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8100 -2,81%

   ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,0000 -1,26%

   ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,2500 +0,16%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχές
