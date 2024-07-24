Το «καμπανάκι» κρούουν οι οικονομολόγοι που συμβουλεύουν την κυβέρνηση της Γαλλίας σχετικά με τα δημοσιονομικά της. Συγκεκριμένα, επισημαίνουν ότι η Γαλλία θα πρέπει να μειώσει άμεσα το δημόσιο έλλειμμά της κατά 112 δισ. ευρώ τα επόμενα 7 με 12 χρόνια, εάν δε θέλει να καταλήξει σαν την Ιταλία.

Σε αντίθεση με τον νότιο γείτονά της, η Γαλλία μπορεί ακόμα να αποφύγει να πέσει στην παγίδα αλλά πρέπει να δράσει γρήγορα, επισημαίνει το Συμβούλιο Οικονομικής Ανάλυσης.

Τον περασμένο μήνα, η κυβέρνηση του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν άρχισε να βάζει σε κάποια τάξη τα δημόσια οικονομικά μετά από χρόνια υψηλών δαπανών λόγω της πανδημίας και του αυξανόμενου κόστους της ενέργειας.

«Τα καλά νέα είναι ότι η Γαλλία έχει μέχρι στιγμής τον έλεγχο της μοίρας της», έγραψαν τα μέλη του Συμβουλίου Αντριέν Οκλέρ, Τόμας Φιλίπον και Ξαβιέ Ραγκό . «Το χρέος μας είναι η άμεση συνέπεια των δημοσιονομικών μας επιλογών. Δεν είναι η μηχανική συσσώρευση μιας χιονόμπαλας που πετάγεται κάτω από έναν απότομο λόφο» σε αντίθεση με την Ιταλία, όπου το δημόσιο χρέος συνεχίζει να αυξάνεται λόγω των αυξανόμενων επιτοκίων παρά τις περικοπές των δαπανών.

Οι οικονομολόγοι συνιστούν τη μείωση του πρωτογενούς ελλείμματος κατά 4% του ΑΕΠ της χώρας τα επόμενα 7 έως 12 χρόνια.

Η ταχύτερη περικοπή θα υπονόμευε την ανάπτυξη, ενώ η πιο αργή θα είχε ως αποτέλεσμα να δαπανηθούν υπερβολικά πολλά για την αποπληρωμή του χρέους, είπαν.

Το εάν αυτές οι συστάσεις θα ληφθούν υπόψη μένει να φανεί.

Μαζί με άλλες έξι χώρες, η Γαλλία αντιμετωπίζει ήδη τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος της ΕΕ για παραβίαση των κανόνων για τις δημόσιες δαπάνες. Ο απερχόμενος υπουργός Οικονομικών Μπρούνο Λεμέρ υποσχέθηκε ήδη στις Βρυξέλλες να μειώσουν το έλλειμμα της Γαλλίας στο 3% του ΑΕΠ της και να εκπληρώσουν τους κανόνες για το έλλειμμα της ΕΕ έως το 2027.

Την περασμένη εβδομάδα, το Ελεγκτικό Συνέδριο της Γαλλίας επέκρινε την κυβέρνησης, λέγοντας ότι απέτυχε να περικόψει αποτελεσματικά τις δαπάνες και ότι οι υποσχέσεις της για μείωση του χρέους για το μέλλον ήταν «μη ρεαλιστικές».

