Εν αναμονή της ανακοίνωσης των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πολλοί γονείς και υποψήφιοι φοιτητές έχουν ήδη ξεκινήσει την αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του SPI, του δείκτη τιμών του Spitogatos, σημαντική είναι η αύξηση που καταγράφεται στα ενοίκια των φοιτητικών κατοικιών στις μεγαλύτερες φοιτητουπόλεις της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, αύξηση της τάξης του 10% καταγράφεται στις μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών σε όλη την επικράτεια στα τέλη Ιουνίου του 2024 σε σχέση με την ίδια περίοδο την περσινή χρονιά. Ταυτόχρονα, αύξηση κατά 5% παρατηρήθηκε στην προσφορά φοιτητικών κατοικιών σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά συνολικά σε όλη τη χώρα, με τις διαθέσιμες φοιτητικές κατοικίες φέτος να είναι, ωστόσο, λιγότερες σε φοιτητουπόλεις όπως η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα και η Λέσβος-Μυτιλήνη. Παράλληλα, βασικός παράγοντας επιλογής φοιτητικής κατοικίας παραμένει ο όροφος, η επίπλωση και ο αριθμός των υπνοδωματίων, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία των αναζητήσεων.

Αττική: Στα 10,8 ευρώ/τ.μ. οι φοιτητικές κατοικίες

Πολλοί υποψήφιοι φοιτητές επιθυμούν να σπουδάσουν στην Αθήνα, είτε επειδή διαμένουν στην πρωτεύουσα, είτε επειδή η σχολή προτίμησής τους ανήκει σε κάποιο από τα δημοφιλή εκπαιδευτικά ιδρύματα της Αττικής. Στην Αθήνα, η χαμηλότερη μέση ζητούμενη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο φοιτητικού σπιτιού εντοπίζεται στην περιοχή της Νίκαιας, στην Πατησίων-Αχαρνών και στην Κυψέλη, ενώ η υψηλότερη τιμή παρατηρείται στην περιοχή Κολωνάκι–Λυκαβηττός και στην περιοχή Κουκάκι-Μακρυγιάννη. Ενδεικτικά, ένα διαμέρισμα κάτω από 65 τ.μ. στην περιοχή του Ζωγράφου, που αποτελεί μία από τις δημοφιλέστερες φοιτητικές συνοικίες λόγω εγγύτητας με την Πανεπιστημιούπολη και την Πολυτεχνειούπολη, στοιχίζει κατά μέσο όρο 516 ευρώ. Στα 400 ευρώ ανέρχεται η τιμή ενός στούντιο στην Νίκαια, που αποτελεί μία από τις οικονομικότερες περιοχές της Αττικής για αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας. Η μεγαλύτερη αύξηση μέσης ζητούμενης τιμής φοιτητικής κατοικίας καταγράφηκε στο κέντρο της Αθήνας και στο Μετς.

Θεσσαλονίκη: Κατά 9,4% αυξήθηκαν οι τιμές των φοιτητικών κατοικιών στη συμπρωτεύουσα

Η συμπρωτεύουσα αποτελεί επίσης δημοφιλής φοιτητούπολη καθώς συγκεντρώνει μερικά από τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Η τιμή του φοιτητικού σπιτιού σε αρκετές περιοχές της Θεσσαλονίκης και των Προαστίων της βρίσκεται κάτω των 10,0 ευρώ/τ.μ. με εξαίρεση το κέντρο, ενώ ως οικονομικότερες περιοχές για ενοικίαση φοιτητικού σπιτιού στη Θεσσαλονίκη αναδεικνύονται οι περιοχές του Ευόσμου και της Σταυρούπολης. Οι περιοχές με τις υψηλότερες μέσες ζητούμενες τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο είναι το κέντρο της Θεσσαλονίκης και οι 40 Εκκλησιές – Ευαγγελίστρια. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις μέσης ζητούμενης τιμής ανά τετραγωνικό μέτρο φοιτητικού σπιτιού σημειώθηκαν στην περιοχή Ανάληψη-Μπότσαρη-Νέα Παραλία, καθώς και στην περιοχή του Ευόσμου, όπου καταγράφεται μία από τις χαμηλότερες μέσες ζητούμενες τιμές για ενοικίαση στούντιο (353 ευρώ).

Υπόλοιπη Ελλάδα: Αυξήσεις μέσων ζητούμενων τιμών φοιτητικών κατοικιών και στις περισσότερες φοιτητουπόλεις της χώρας

Φοιτητικό σπίτι αναζητούν πολλοί υποψήφιοι σε φοιτητουπόλεις στην υπόλοιπη Ελλάδα. Οι χαμηλότερες μέσες ζητούμενες τιμές φοιτητικών σπιτιών καταγράφηκαν στη Λαμία και στο Αγρίνιο, ενώ οι υψηλότερες καταγράφονται σε σημεία έντονου τουριστικού ενδιαφέροντος, όπως η Κέρκυρα και το Ρέθυμνο. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών σημειώθηκαν στην Χαλκίδα και στα Τρίκαλα.

Πηγή: skai.gr

