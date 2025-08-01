Ισχυρές πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, εν μέσω αρνητικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές, στον απόηχο της υπογραφής από τον Αμερικανό Πρόεδρο του εκτελεστικού διατάγματος για την επιβολή υψηλότερων δασμών στις εισαγωγές προϊόντων από δεκάδες εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, ανάμεσά τους η ΕΕ και η Βρετανία.

O Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.960,06 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,73%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.948,51 μονάδες (-2,31%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημείωσε πτώση 0,44%, ενώ από τις αρχές του έτους παρουσιάζει κέρδη σε ποσοστό 33,37%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 322,75 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 59.305.639 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,79%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,83%.

Οι τίτλοι

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΛΠ (+0,62%) και των ΕΛΠΕ (+0,19%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Lamda Development (-4,80%), της Πειραιώς (-3,69%), της ΔΕΗ (-3,02%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,77%), της Elvalhalcor (-2,58%), της Μυτιληναίος (-2,52%) και του ΟΤΕ (-2,14%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Lamda Development, διακινώντας 17.729.887 και 13.257.750 μετοχές, αντιστοίχως

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Lamda Development με 81,71 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 58,21 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 11 μετοχές, 99 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Προοδευτική (+8,70%) και Vidavo (+1,74%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (-8,98%) και Κυριακούλης (-7,88%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 6,1400 -1,60%

ΚΥΠΡΟΥ: 6,4800 -1,82%

OPTIMA: 7,0800 -2,07%

ΤΙΤΑΝ: 35,9500 -1,10%

ALPHA BANK: 3,2900 -0,30%

AEGEAN AIRLINES: 12,3800 -1,90%

VIOHALCO: 5,9600 -1,81%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 21,0600 -2,77%

ΔΑΑ: 9,8650 -1,35%

ΔΕΗ: 13,8200 -3,02%

COCA COLA HBC: 45,5000 -0,26%

ΕΛΠΕ: 7,7200 +0,19%

ELVALHALCOR: 2,4500 -2,58%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,0550 -1,91%

ΕΥΔΑΠ: 7,1000 -3,14%

EUROBANK: 3,1760 -1,91%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,3500 -4,80%

MOTOR OIL: 24,7600 -1,67%

JUMBO: 29,5000 -0,47%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 47,1600 -2,52%

ΟΛΠ: 48,5000 +0,62%

ΟΠΑΠ: 19,3700 -1,48%

ΟΤΕ: 15,5600 -2,14%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,5200 -3,69%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,3200 -0,60%

Πηγή: skai.gr

