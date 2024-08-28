Οι ιδιωτικές καταθέσεις και τα δάνεια προς τον ιδιωτικό τομέα μειώθηκαν τον Ιούλιο μετά την εκτίναξη που είχαν σημειώσει τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι συνολικές ιδιωτικές καταθέσεις μειώθηκαν κατά 607 εκατ. ευρώ έναντι αύξησης κατά 3,826 δισ. ευρώ τον Ιούνιο. Οι καταθέσεις των επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 780 εκατ. ευρώ έναντι αύξησης κατά 3,251 δις. ευρώ τον Ιούνιο και οι καταθέσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 173 εκατ. ευρώ μετά την αύξηση κατά 775 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης στον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 1,143 δις. ευρώ έναντι θετικής καθαρής ροής 3.313 δις. ευρώ τον Ιούνιο.

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 1,066 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 3.158 δις. ευρώ τον Ιούνιο, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 10,6% από 10,3%.

Η ανακοίνωση της ΤτΕ

- Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας παρέμεινε αμετάβλητος στο 3,7%, τον Ιούλιο του 2024, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

- Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συνόλου των καταθέσεων μειώθηκε στο 1,4% από 1,8% τον προηγούμενο μήνα.

- Oι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα μειώθηκαν κατά 607 εκατ. ευρώ, τον Ιούλιο του 2024, έναντι αύξησης κατά 3.826 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

I. Χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας

H μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης ήταν αρνητική κατά 1.242 εκατ. ευρώ, τον Ιούλιο του 2024, έναντι θετικής καθαρής ροής 2.468 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.1 Χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, τον Ιούλιο του 2024, ήταν αρνητική κατά 100 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 845 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε στο -0,4% από 0,0% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2 Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα

Τον Ιούλιο του 2024, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε στο 6,4% από 6,1% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 1.143 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 3.313 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.1 Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Ιούλιο του 2024, ήταν αρνητική κατά 1.066 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 3.158 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 10,6% από 10,3% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) αυξήθηκε στο 9,7% από 9,4% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 1.084 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2.633 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε στο 17,6% από 17,0% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 18 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 525 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.2 Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Τον Ιούλιο του 2024, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 67 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 67 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους αυξήθηκε στο 0,2% από -0,5% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.3 Χρηματοδότηση των ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Αρνητική κατά 9 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τον Ιούλιο του 2024, έναντι θετικής καθαρής ροής 88 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -0,8% από -0,9% τον προηγούμενο μήνα.

II. Καταθέσεις της εγχώριας οικονομίας στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα

H μηνιαία καθαρή ροή του συνόλου των καταθέσεων ήταν αρνητική κατά 868 εκατ. ευρώ, τον Ιούλιο του 2024, έναντι θετικής καθαρής ροής 3.963 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2024.

ΙΙ.1 Καταθέσεις από τη γενική κυβέρνηση

Μείωση κατά 261 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιούλιο του 2024, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι αύξησης κατά 137 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε -24,6% από -21,8% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2 Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα

Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα μειώθηκαν κατά 607 εκατ. ευρώ, τον Ιούλιο του 2024, έναντι αύξησης κατά 3.826 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 2,7% από 2,9% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.1 Καταθέσεις από επιχειρήσεις

Μείωση κατά 780 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιούλιο του 2024, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι αύξησης κατά 3.051 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 4,0% από 5,0% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE μειώθηκαν κατά 781 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 3.283 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 1 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 232 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.2 Καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Αύξηση κατά 173 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιούλιο του 2024, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 775 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε αμετάβλητος στο 2,2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σημειώσεις:

Στη γενική κυβέρνηση περιλαμβάνονται η κεντρική κυβέρνηση, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης.

Στις καταθέσεις περιλαμβάνονται και τα ρέπος.

Στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα δεν περιλαμβάνεται η Τράπεζα της Ελλάδος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.