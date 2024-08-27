Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Πτώση 0,36%, στα 69,56 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με ήπια πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (Τρίτη) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου. Αρχικά η αγορά κινήθηκε ανοδικά πάνω από τα επίπεδα των 1.440 μονάδων, προσεγγίζοντας μάλιστα και τα επίπεδα των 1.450 μονάδων, για να εκδηλωθούν στη συνέχεια ρευστοποιήσεις που οδήγησαν την αγορά σε ήπια υποχώρηση.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.432,46 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,36%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.447,64 μονάδες (+0,69%) και κατώτερη τιμή στις 1.432,31 μονάδες (-0,37%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 69,56 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 11.964.597 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,37%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,46%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+1,39%), της Eurobank (+0,72%), της ΕΥΔΑΠ 0,72%) και της Motor Oil (+0,65%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Τιτάν (-2,29%), της Viohalco (-2,38%), της ΔΕΗ (-1,87%) και της Πειραιώς (-1,82%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 2.175.327 και 2.052.438 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Motor Oil με 11,13 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 7,54 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 36 μετοχές, 62 πτωτικά και 24 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Παπουτσάνης +5,22% και Foodlink +3,98%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λεβεντέρης (π) -6,72% και ΣΙΔΜΑ -3,88%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 32,0000 -2,29%

ALPHA BANK: 1,5900 -0,25%

AEGEAN AIRLINES: 10,9300 -0,55%

VIOHALCO: 5,7500 -2,38%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,7000 +0,11%

ΔΑΑ: 7,8400 -0,88%

ΔΕΗ: 11,5200 -1,87%

COCA COLA HBC: 32,0800 +1,39%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,0750 -0,24%

ΕΛΠΕ: 7,0700 -0,14%

ELVALHALCOR: 1,8540 -0,86%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,0200 +0,07%

ΕΥΔΑΠ: 5,5600 +0,72%

EUROBANK: 2,1000 +0,72%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0200 -0,71%

MOTOR OIL: 21,8000 +0,65%

JUMBO: 23,0000 +0,44%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 34,4800 -1,26%

ΟΛΠ: 26,1500 -1,51%

ΟΠΑΠ: 16,1000 -0,12%

ΟΤΕ: 14,8400 -1,00%

AUTOHELLAS: 11,2400 -1,40%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8800 -1,82%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,0600 -1,18%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,1500 αμετάβλητη

