Εκπνέει τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου η προθεσμία που έχουν στη διάθεσή τους οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι για τη σύνδεση του επαγγελματικού λογαριασμού τους με το σύστημα άμεσων πληρωμών (στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή λειτουργεί το σύστημα IRIS).

Το υπουργείο Οικονομικών με ανακοίνωσή του διευκρινίζει ότι μέσα από το σύστημα αυτό επιτρέπεται να δέχονται άμεσες πληρωμές από τους πελάτες τους και να επωφελούνται από τα σημαντικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η υπηρεσία όπως σημαντικά μειωμένο ή και καθόλου κόστος προμηθειών καθώς και ταχύτητα στη διεκπεραίωση των συναλλαγών.

Σημειώνεται πως η ΑΑΔΕ προχώρησε σήμερα στην εκ νέου αποστολή μηνύματος προς τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους ενόψει της εκπνοής της σχετικής προθεσμίας προκειμένου να τους υπενθυμίσει την υποχρέωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

Έως σήμερα, οι εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι ανέρχονται σε 400.000, εκ των οποίων οι 240.000 ενεργοποίησαν το σύστημα άμεσων πληρωμών εντός της φετινής χρονιάς. Μάλιστα, τις τελευταίες εβδομάδες, ο ρυθμός εγγραφής στην υπηρεσία είναι πενταπλάσιος σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.

Συνολικά 12 τράπεζες παρέχουν πλέον την υπηρεσία: Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, Viva.com, Optima Bank, Attica Bank, Παγκρήτια Τράπεζα, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας και Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.

Σημαντικά πλεονεκτήματα για όλους

Η εγγραφή στην εν λόγω υπηρεσία δημιουργεί μια σειρά από οφέλη σε όλους τους εμπλεκόμενους και συγκεκριμένα:

Για τον επαγγελματία: Εύκολη είσπραξη των πληρωμών χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία του πελάτη και χωρίς επιπρόσθετο εξοπλισμό (POS), άμεση διαθεσιμότητα των εισπράξεων στον επαγγελματικό λογαριασμό 24 ώρες το 24ωρο καιάμεση ενημέρωση με SMS ή push.

Οι επαγγελματίες λαμβάνουν τα χρήματα ακαριαία (σε 2 δευτερόλεπτα) ακόμη και αν η τράπεζα με την οποία συνεργάζονται είναι διαφορετική από την τράπεζα του πελάτη.

Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσα από το ασφαλές περιβάλλον του mobile banking των τραπεζών και με την χρήση βιομετρικών δεδομένων.

Το κόστος δε για την χρήση της υπηρεσίας είναι εξαιρετικά χαμηλό ή και καθόλου και κυμαίνεται από 0% έως 0,50% επί του ποσού της συναλλαγής.

Είναι δηλαδή σημαντικά πιο χαμηλό αν η ίδια συναλλαγή πραγματοποιούταν μέσω της χρήσης POS.

Για τον πολίτη: Δημιουργία ενός εναλλακτικού τρόπου πληρωμής. Απολύτως δωρεάν για κάθε συναλλαγή τους (είτε μεταξύ πολιτών, είτε για πληρωμές προς επαγγελματίες), εύκολη, γρήγορη και ασφαλής πληρωμή, χωρίς ΙΒΑΝ, χωρίς κάρτα και χωρίς μετρητά, μόνο με την χρήση του κινητού τηλεφώνου.

Για το κράτος:Διαφάνεια και πληροφόρηση για τις πληρωμές των υπόχρεων, μείωση της φοροδιαφυγής και αύξηση των φορολογικών εσόδων.

Για τις τράπεζες: Μείωση κόστους από την μείωση χρήσης των μετρητών, νέες ψηφιακές λύσεις για τους πελάτες τους



Γρήγορη και εύκολη διαδικασία εγγραφής

Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας γίνεται γρήγορα και εύκολα, χωρίς την υποχρέωση επίσκεψης σε κάποια τράπεζα ή υπηρεσία, μέσω του web banking ή mobile banking των συνεργαζόμενων τραπεζών 24 ώρες το 2ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα.

Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε ποιες τράπεζες προσφέρουν την υπηρεσία IRIS payments για επαγγελματίες, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της ΔΙΑΣ Α.Ε., επιλέξτε την τράπεζα με την οποία συνεργάζεστε στη διαδρομή Υπηρεσίες > Για Επιχειρήσεις > IRIS άμεσες πληρωμές σε επαγγελματίες / ατομικές επιχειρήσεις και ενημερωθείτε σχετικά ανά τράπεζα για τον τρόπο ενεργοποίησης.

Ενδεικτικό παράδειγμα εγγραφής:

Μέσα από το Internet Banking της τράπεζας του, ο επαγγελματίας σε λίγα βήματα:

Επιλέγει την υπηρεσία IRIS Payments από την ενότητα Υπηρεσίες στο Internet Banking. Δηλώνει το αναγνωριστικό προς τους πελάτες του (ΑΦΜ). Συνδέει τον επαγγελματικό λογαριασμόστον οποίο θα πιστώνονται τα χρήματα που θα λαμβάνει μέσω IRIS Payments.

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής του στην υπηρεσία, παράγεται ο μοναδικός κωδικός QRτης επιχείρησης, τον οποίο μπορείτε να διαμοιράζει στους πελάτες του για να τον σκανάρουν και να κάνουν πληρωμές στην επιχείρησή του.

Υπενθυμίζεται ότι:

Ο ΙΒΑΝ που θα επιλέξουν οι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι κατά την εγγραφή τους πρέπει να έχει δηλωθεί στο Μητρώο Επαγγελματικών Λογαριασμών της ΑΑΔΕ, στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) στη διαδρομή Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Επαγγελματικός Λογαριασμός.

Το όριο των 500 ευρώ ημερησίως για τις συναλλαγές μέσω IRIS εφαρμόζεται ανά πελάτη και όχι στο σύνολο των πληρωμών που μπορεί να λάβει ο επαγγελματίας στη διάρκεια του 24ώρου. Για παράδειγμα ένας επαγγελματίας μπορεί να λάβει σε μια ημέρα 4 πληρωμές από 500 ευρώ η κάθε μία (σύνολο 2.000 ευρώ).

Για όσους υπόχρεους δεν εγγραφούν στο IRIS μέχρι τη λήξη της προθεσμίας προβλέπεται πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ.

