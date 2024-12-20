Το πέμπτο αίτημα εκταμίευσης πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 3,1 δισ. ευρώ υπέβαλε σήμερα στην Κομισιόν ο Aναπληρωτής Yπουργός Oικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Πρόκειται για ταυτόχρονο διπλό αίτημα για επιχορηγήσεις και δάνεια, το οποίο αφορά σε 32 ορόσημα και στόχους, αναφέρει το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Συγκεκριμένα, η χώρα μας αιτήθηκε την εκταμίευση 1,3 δισ. ευρώ από το σκέλος των επιχορηγήσεων, μετά από την επίτευξη 29 οροσήμων, και 1,8 δισ. ευρώ από το σκέλος των δανείων, μέσω 3 οροσήμων, μετά από αναπροσαρμογή προκειμένου να χρηματοδοτηθούν τα δυο νέα προγράμματα στέγασης «Σπίτι μου ΙΙ» και «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου», συνολικού ύψους 1,3 δισ. ευρώ πόρων ΤΑΑ.

Μέχρι σήμερα, η χώρα μας έχει ολοκληρώσει με επιτυχία, τέσσερα αιτήματα πληρωμής και το συνολικό ποσό εκταμιεύσεων προς την Ελλάδα από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης ανέρχεται σε 18,2 δισ. ευρώ, ποσό που ξεπερνά το 50% του συνολικού προϋπολογισμού του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0». Στο προσεχές χρονικό διάστημα, όταν ολοκληρωθεί επιτυχώς και η αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, του 5ου αιτήματος που υποβλήθηκε σήμερα, οι συνολικές εκταμιεύσεις προς την Ελλάδα θα ανέρχονται πλέον σε 21,3 δισ. ευρώ, ήτοι σε ποσοστό 64% των συνολικών πόρων που της αναλογούν.

Μερικά από τα σημαντικότερα ορόσημα που εκπληρώθηκαν για την υποβολή του 5ου αιτήματος πληρωμής αφορούν σε συμβασιοποίηση έργων όπως: η εκπόνηση των πολεοδομικών σχεδίων σε 750 δημοτικές ενότητες σε ολόκληρη την επικράτεια και περισσότερες από 65 στρατηγικές αστικές αναπλάσεις σε δήμους της χώρας- μεταξύ των οποίων οι αναπλάσεις του Βοτανικού και της Αθηναϊκής Ριβιέρας- το σχέδιο δασικής προστασίας για την πρόληψη πυρκαγιών («antiNERO»), αναδασώσεις καθώς και αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα στον Έβρο και τη Ροδόπη, περισσότερα από 20 κέντρα καινοτομίας στα Πανεπιστήμια και 70 Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας των Ελληνικών Πανεπιστημίων με τον ιδιωτικό τομέα, η πρόοδος υλοποίησης έργων όπως η ολοκλήρωση της ενεργειακής αναβάθμισης 8.000 επιπλέον κατοικιών στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», η ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το «Εξοικονομώ στον Τριτογενή Τομέα» και το «Αλλάζω συσκευή», η έναρξη νέων προγραμμάτων ενεργειακής εξοικονόμησης, καθώς και η προώθηση ευρύτερων μεταρρυθμίσεων όπως: η επιτάχυνση της επιστροφής ΦΠΑ, η ολοκλήρωση σε ποσοστό 85% της κτηματογράφησης από το Εθνικό Κτηματολόγιο, το νομοθετικό πλαίσιο για την μετάβαση σε γρήγορες ευρυζωνικές συνδέσεις κ.ά.

Αντίστοιχα για το δανειακό σκέλος, τα ορόσημα αφορούν στη συμβασιοποίηση δανειακών πόρων ΤΑΑ ύψους 7,064 δισ. ευρώ καθώς και στην υπογραφή των επιχειρησιακών συμφωνιών με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για την ενεργοποίηση των προγραμμάτων για τη στέγαση «Σπίτι μου ΙΙ» και «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, δήλωσε: «Η κατάθεση του 5ου αιτήματος εκταμίευσης πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, μετά από την ολοκλήρωση νέων οροσήμων και μεταρρυθμίσεων καθώς και την ένταξη σε αυτό σημαντικών παρεμβάσεων για την βελτίωση της επιχειρηματικότητας, των υποδομών, της πράσινης μετάβασης και της καθημερινότητας των πολιτών, αποτελεί μια ακόμα έμπρακτη απόδειξη της προσήλωσης της Κυβέρνησης στην επίτευξη του στόχου της διπλής σύγκλισης με την υπόλοιπη Ευρώπη σε επίπεδο εισοδημάτων και της ισοσκελούς βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης μεταξύ των Περιφερειών της χώρας. Με την αποφασιστικότητα και την αποτελεσματικότητα που έφερε και διατηρεί την Ελλάδα στις πρώτες θέσεις της απορροφητικότητας μεταξύ των χωρών-μελών της Ε.Ε., επιταχύνουμε τις διαρθρωτικές αλλαγές που χρειάζεται ο τόπος, κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας προς τους συμπολίτες μας, διαθέτοντας κάθε διαθέσιμο ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους που εξασφαλίσαμε, προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας».

Ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, υπογράμμισε: «Σε αυτό το αίτημα πληρωμής -το 5ο κατά σειρά- που η Ελλάδα ολοκληρώνει και καταθέτει εγκαίρως, εκπληρώσαμε ακόμη 12 κρίσιμα μεταρρυθμιστικά ορόσημα, έχοντας πλέον καλύψει σχεδόν το 50% των μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων τις οποίες έχουμε αναλάβει στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Οι βασικοί τομείς μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων είναι: η λειτουργία της νέας ρυθμιστικής αρχής για το νερό και τα λύματα, η επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης (με την εφαρμογή του νέου δικαστικού χάρτη), η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και η προώθηση των ηλεκτρονικών πληρωμών, η μεταρρύθμιση της φορολογίας των αυτοαπασχολούμενων και του τέλους χαρτοσήμου, η πλήρης ενεργοποίηση του συστήματος myData, η πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ, η τροποποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις 2021-2025, η επιτάχυνση της κτηματογράφησης, το νέο σύστημα κινήτρων και ανταμοιβών για τους δημόσιους υπαλλήλους για τη βελτίωση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, η υλοποίηση του εθνικού σχεδίου για την απλοποίηση διαδικασιών (εθνικό μητρώο διοικητικών διαδικασιών· ΜΙΤΟΣ, 2η φάση) και η μετάβαση σε γρήγορες συνδέσεις Gigabit broadband. Η Ελλάδα κατορθώνει να σημειώνει διπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης από την υπόλοιπη Ευρώπη διότι ταυτόχρονα με τις πολλές δημόσιες επενδύσεις που υλοποιεί, εφαρμόζει και ένα φιλόδοξο πλέγμα μεταρρυθμίσεων που αυξάνουν την αποδοτικότητα αυτών των επενδύσεων τόσο για την κοινωνία όσο και για την οικονομία. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό και την ίδια πίστη στις πολλές θετικές αλλαγές που φέρνει το Ταμείο Ανάκαμψης στις ζωές των πολιτών και ειδικά των πιο ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού».

Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, σημείωσε: «Η επιτυχής υποβολή του 5ου αιτήματος αποδεικνύει την επιμονή της Kυβέρνησης στην υλοποίηση του μεταρρυθμιστικού της προγράμματος καθώς και στην εκπλήρωση όλων των οροσήμων που συνδέονται με επενδύσεις, επωφελείς για την οικονομία και την κοινωνία. Στον ίδιο δρόμο θα συνεχίσουμε μέχρι και την ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - Ελλάδα 2.0, προκειμένου να το αξιοποιήσουμε στο έπακρο προς όφελος όλων των Ελλήνων πολιτών. Έχουμε μπροστά μας 20 μήνες εντατικής δουλειάς μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος και απαιτείται συνεργασία όλων των εμπλεκομένων και στοχοπροσήλωση».

Ο Διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης, Ορέστης Καβαλάκης, δήλωσε: «Υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 5ο αίτημα πληρωμής ταυτόχρονα για τις επιχορηγήσεις και τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, ολοκληρώνοντας έτσι και το δεύτερο αίτημα πληρωμής μέσα στο 2024. H υποβολή του 5ου αιτήματος πέρα από την αναμενόμενη σημαντική εισροή πόρων για τη χώρα σηματοδοτεί την πρόοδο που συντελείται σε μεταρρυθμίσεις και έργα για την ενίσχυση της απασχόλησης, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και την αναβάθμιση της καθημερινής ζωής των πολιτών».

Η Γενική Γραμματέας Συντονισμού, Εύη Δραμαλιώτη υπογράμμισε: «Σε συνεργασία με το ΥΠΕΘΟΟ και την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ) ολοκληρώσαμε τις διαδικασίες για την υποβολή του 5ου αιτήματος πληρωμής, που περιλαμβάνει 12 μεταρρυθμιστικά ορόσημα. Το αποτύπωμα των μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης γίνεται ακόμη πιο ορατό σε κρίσιμα πεδία πολιτικής όπως η επιτάχυνση της κτηματογράφησης, η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, η απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και η ψηφιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το κράτος προς τους πολίτες».

