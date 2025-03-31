Ανοδικά κινήθηκαν τα μεγέθη για τον όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά το 2024. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών κατέγραψε αύξηση 15,3% σε σχέση με το 2023 και διαμορφώθηκε στα €54,3 εκατ. (έναντι €47,1 εκατ. ευρώ το 2023).

Το λειτουργικό κόστος ενισχύθηκε κατά 8,4%. Το σύνολο του κόστους διαμορφώθηκε σε €28,4 εκατ. έναντι €26,2 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν άνοδο κατά 24,7% σε σχέση με το 2023. Τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €23,7 εκατ. έναντι €19,0 εκατ. το 2023.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 33,1% σε σχέση με το 2023 και διαμορφώθηκαν στα €17,3 εκατ. έναντι €13,0 εκατ. το 2023.

Η διοίκηση του ομίλου προτείνει μέρισμα ύψους €0,29 ανά μετοχή, αυξημένο κατά 21% σε σχέση με το μέρισμα χρήσης 2023.

Εικόνα της Αγοράς το 2024

Ο Γενικός Δείκτης της Κύριας Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε το 2024 αυξημένος κατά 13,7% συγκριτικά με το τέλος της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Ο Γενικός Δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών σημείωσε αύξηση το 2024 κατά 61,4% συγκριτικά με το τέλος της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια ανήλθαν στα €2,20 δισ., καταγράφοντας άνοδο κατά 26,4% έναντι του 2023.

Η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €139,8 εκατ., διαγράφοντας αύξηση κατά 25,9% σε σχέση με το 2023 (€111,0 εκατ.)

Η μέση Κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 23,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη μέση Κεφαλαιοποίηση του 2023 (€99,7 δισ. έναντι €80,7 δισ.).

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου παρέμεινε υψηλή, και διαμορφώθηκε σε 65,4% το 2024 από 64,4% το 2023.

Ο όγκος συναλλαγών στην αγορά Παραγώγων μειώθηκε κατά 15,3% στα 37,6 χιλ. συμβόλαια ημερησίως το 2024, από 44,4 χιλ. συμβόλαια το 2023.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Γιώργος Χαντζηνικολάου, Πρόεδρος ΔΣ ATHEXGROUP, δήλωσε: "Το 2024 ήταν μια ακόμα χρονιά έντονης ανάπτυξης και ισχυρής επίδοσης για τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η σταθερή πρόοδος στους βασικούς οικονομικούς δείκτες του Ομίλου, καθώς και η ενίσχυση της θέσης του στην ελληνική και διεθνή αγορά, καταδεικνύουν τη στρατηγική του προσήλωση στη διαφάνεια, την αξιοπιστία και τη δημιουργία αξίας για το σύνολο των συμμετεχόντων της κεφαλαιαγοράς και των μετόχων του. Η ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών και η ενίσχυση της εξωστρέφειας, σε συνδυασμό με την αξιοσημείωτη ανάπτυξη της αγοράς – τόσο σε επίπεδο αποτίμησης όσο και σε επίπεδο ρευστότητας – αποτελούν τους βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους χτίζουμε το μέλλον του Ομίλου.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους μετόχους, τις εισηγμένες εταιρείες, τα Μέλη μας, τους επενδυτές και όλους τους συνεργάτες μας για τη συνεχή εμπιστοσύνη και στήριξή τους. Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών παραμένει σταθερά προσανατολισμένος στην αποστολή του: να αποτελεί τον αξιόπιστο πυλώνα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας."

Από την πλευρά του ο Γιάννος Κοντόπουλος, CEO ATHEXGROUP, τόνισε: "Τα αποτελέσματα του 2024 αποτυπώνουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τη δυναμική του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, την ανθεκτικότητα των μηχανισμών του και τη στρατηγική του ετοιμότητα να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η ισχυρή αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας μας επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα των ενεργειών μας για την προώθηση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, τη στήριξη της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση της πραγματικής οικονομίας.

Το 2024 καταγράφηκαν υψηλές επιδόσεις τόσο στην Κύρια όσο και στην Εναλλακτική Αγορά, ενώ ενισχύθηκε σημαντικά το επενδυτικό ενδιαφέρον, με συμμετοχή θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών, από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Επιπλέον, η ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε watch list δύο κορυ-

φαίων οίκων αξιολόγησης για την αναβάθμισή του σε ανεπτυγμένη αγορά αποτέλεσε ορόσημο για τη στρατηγική μας πορεία και ενίσχυσε περαιτέρω τη

διεθνή αναγνώριση και την ελκυστικότητα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Συνεχίζουμε με συνέπεια να επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό, στην τεχνολογία και στην ενίσχυση της θέσης του Ομίλου στην ευρύτερη περιοχή. Με

γνώμονα τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας, στόχος μας παραμένει η παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και η δημιουργία μιας

σύγχρονης, ασφαλούς και διεθνώς ανταγωνιστικής κεφαλαιαγοράς."

