Σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά, η οποία σταθεροποιήθηκε μέσα σε αρνητικό διεθνές περιβάλλον.

Πτωτικά κινούνται τα διεθνή χρηματιστήρια, με φόντο τα αντιφατικά μηνύματα για την ύπαρξη ή μη διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, εν μέσω αύξηση και των τιμών πετρελαίου.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Jumbo, της Εθνικής και της Coca Cola HBC.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.060,16 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,10%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.073,43 μονάδες (+0,75%) και κατώτερη τιμή στις 2.044,21 μονάδες (-0,67%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 314,14 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 49.508.606 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,03%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,27%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Jumbo (+2,80%), της Εθνικής (+1,85%), της Coca Cola HBC (+1,72%), των ΕΛΠΕ (+1,43%), της Elvalhalcor (+1,17%) και του ΟΛΠ (+1,12%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-3,09%), της Motor Oil (-1,95%), της Πειραιώς (-1,83%), της Optima Bank (-1,74%), της ΔΕΗ (-1,68%), της Alpha Bank (-1,44%) και της Κύπρου (-1,42%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 16.529.628 και 11.299.886 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 70,21 εκατ. Ευρώ και η Eurobank με 54,71 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 41 μετοχές, 57 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Alpha Trust Συμμετοχών(+8,36%) και Αφοί Κορδέλλου (+4,55%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ικτίνος (-4,18%) και Παϊρης (-4,06%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:10,3000 +0,78%

ΚΥΠΡΟΥ:8,3200 -1,42%

METLEN:34,9800 +0,52%

OPTIMA:8,4600 -1,74%

ΤΙΤΑΝ: 45,3500 -0,33%

ALPHA BANK: 3,1530 -1,44%

AEGEAN AIRLINES: 11,8400 -0,67%

VIOHALCO: 12,3000 -0,65%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 33,7400 -0,65%

ΔΑΑ:10,6900 +0,85%

ΔΕΗ: 17,5600 -1,68%

COCA COLA HBC:49,6800 +1,72%

ΕΛΠΕ: 9,6000 +1,43%

ELVALHALCOR: 3,4650 +1,17%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,6300 +1,85%

ΕΥΔΑΠ:9,1000 -3,09%

EUROBANK: 3,3100 +0,91%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,0000 -0,33%

MOTOR OIL: 37,2000 -1,95%

JUMBO: 22,8000 +2,80%

ΟΛΠ:36,000 +1,12%

ΟΠΑΠ: 13,9100 -1,21%

ΟΤΕ:16,5500 +0,30%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,8780 -1,83%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,0400 +0,43%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

