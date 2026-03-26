Το πλάνο της κυβέρνησης για την ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων και τους βασικούς άξονες στους οποίους στηρίζεται η στρατηγική της αυτή παρουσίασε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για την εξειδίκευση της αύξησης του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ μεικτά, που ανακοίνωσε νωρίτερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν λύνει όλα τα πρoβλήματα, δεν είναι μαγικό ραβδί, όμως βοηθάει στη στήριξη των εργαζομένων στην καθημερινότητά τους», ανέφερε μεταξύ άλλων η κυρία Κεραμέως, προσθέτοντας πως βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι η διαρκής ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η υπουργός Εργασίας στην άνοδο της πλήρους απασχόλησης, η οποία έχει φτάσει στο 78,5%, γεγονός που σημαίνει ότι σχεδόν 8 στους 10 εργαζόμενους στην Ελλάδα έχουν πλήρη εργασία.

Αναφερόμενη στους μισθούς, σημείωσε ότι το 63,5% των εργαζομένων αμείβεται με πάνω από 1.000 ευρώ, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 53% το 2024 και το 36% το 2019. Παράλληλα, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έχει ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ, φτάνοντας τα 1.516 ευρώ.

Επισήμανε ακόμη ότι έχει περιοριστεί το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών, ενώ καταγράφεται σημαντική μείωση της ανεργίας στις γυναίκες. Όπως εξήγησε, περίπου 260.000 γυναίκες που το 2019 δεν εργάζονταν, σήμερα έχουν ενταχθεί στην αγορά εργασίας.

Υπογράμμισε επίσης ότι η επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η περαιτέρω ενίσχυση της απασχόλησης, με περισσότερες θέσεις εργασίας και καλύτερες αποδοχές, δίνοντας έμφαση σε ομάδες του πληθυσμού όπου υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης.

Πρόσθεσε ότι σημαντική βαρύτητα δίνεται και σε προγράμματα επανακατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, από τα οποία έχουν ωφεληθεί πάνω από 630.000 άτομα.

Σύμφωνα με την ίδια, η ανεργία έχει υποχωρήσει στο 7,7% τον Ιανουάριο του 2026, από 17,8% τον Ιούλιο του 2019, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 ετών.

Τέλος, επανέλαβε ότι η πολιτική των αυξήσεων και των φοροελαφρύνσεων θα συνεχιστεί σε μόνιμη και σταθερή βάση.

Αύξηση 41,54% σε σύγκριση με το 2019

Αναφερόμενη στη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, η υπουργός τόνισε ότι έχει αυξηθεί κατά 41,54% από το 2019 και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στη 12η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τον κατώτατο μισθό.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε αναλυτικά στην αύξηση του κατώτατου μισθού και του ημερομισθίου που θα δουν οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης και οι εργατοτεχνίτες από την 1η Απριλίου του τρέχοντος έτους και συγκεκριμένα:

Η υπουργός έδωσε μάλιστα και συγκεκριμένα παραδείγματα του καθαρού οφέλους των εργαζομένων μετά από εισφορές και μείωση φόρου εισοδήματος.

Πηγή: skai.gr

