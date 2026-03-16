Με μικρή άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην πρώτη συνεδρίασης της εβδομάδος, καλύπτοντας τις πρωινές απώλειες, εν μέσω ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών και των δεικτών της Wall Street, καθώς οι τιμές του πετρελαίου πέρασαν σε αρνητικό έδαφος μετά την πρωινή άνοδο.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ, της ΔΕΗ και της Aegean Airlines.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.138,14 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,26%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.110,64 μονάδες (-1,03%) και υψηλότερη τιμή στις 2.148,97 μονάδες (+0,77%)

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 241,47 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 37.628.844 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,26%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,12%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+4,00%), της ΔΕΗ (+2,58%), της Aegean Airlines (+2,30%), της Σαράντης (+2,24%), του ΔΑΑ (+1,69%), της Κύπρου (+1,42%) και της Motor Oil (+1,96%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Optima Bank (-2,05%), του ΟΠΑΠ (-1,82%), της Elvalhalcor (-1,66%), της Τιτάν (-1,57%) και της ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-1,37%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 10,490.615 και 7.954.072 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 58,16 εκατ. ευρώ και η Alpha bank με 34,57 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 53 μετοχές, 56 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ευρώπη Holdings (+4,74%) και Μύλοι Σαραντόπουλος (+4,29%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Μουζάκης (κ) (-4,92%) και Cenergy (-4,61%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:AKTOR: 10,5200 +0,19%

ΚΥΠΡΟΥ:8,600 +1,42%

METLEN:37,6800 -0,05%

OPTIMA:8,5800 -2,05%

ΤΙΤΑΝ: 43,8000 -1,57%

ALPHA BANK: 3,3300 -0,66%

AEGEAN AIRLINES: 12,4600 +2,30%

VIOHALCO: 14,0600 -0,28%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 34,4400 -1,37%

ΔΑΑ:10,8100 +1,69%

ΔΕΗ: 17,8600 +2,58%

COCA COLA HBC:52,8500 +1,25%

ΕΛΠΕ: 9,8800 +4,00%

ELVALHALCOR: 3,8500 -1,66%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,6300 -0,51%

ΕΥΔΑΠ: 8,7100 +0,23%

EUROBANK: 3,4650 +0,43%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,1900 -1,28%

MOTOR OIL: 38,0000 +1,06%

JUMBO: 23,3000 -0,34%

ΟΛΠ:37,9500 +0,40%

ΟΠΑΠ: 14,5300 -1,82%

ΟΤΕ: 17,5000 +0,69%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,3720 +0,99%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,7000 +2,24%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

