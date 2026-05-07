Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στην οικονομία, αναδείχθηκε σε πάνελ του 7ου Συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, The World in Disruption, που πραγματοποιείται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, ο επικεφαλής της Accenture στην Ελλάδα, δρ Κυριάκος Σαμπατακάκης, αναφέρθηκε στο ελληνικό παράδοξο: «Οι επιχειρήσεις έχουν μονοψήφια υιοθέτηση της ΑΙ, ενώ οι νέοι 18-24 έχουν πάνω από 84%, το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Υπάρχει πολύ μεγάλο χάσμα στην υιοθέτηση της ΑΙ ανάμεσα σε μικρές και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Ενώ βγάζουμε από τα πανεπιστήμιά μας ανθρώπους που έχουν σπουδάσει τεχνικές επιστήμες, ένα πολύ μικρό ποσοστό γνωρίζει τις ψηφιακές δυνατότητες. Όλοι συζητούν για την αξία που μπορεί να παράξει η ΑΙ αλλά δεν έχουν ακόμα απτά αποτελέσματα. Το θέμα είναι πώς οργανωνόμαστε για να φέρουμε αυτή την αξία στα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης. Έχουμε τα εργαλεία για να ποσοτικοποιήσουμε».

Η γενική διευθύντρια της Microsoft για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, Γιάννα Ανδρονοπούλου, υποστήριξε ότι «πρέπει να δούμε το ΑΙ όχι ως απλό εργαλείο, που ξαφνικά θα αυξήσει την παραγωγικότητα. Πρέπει να σκεφτούμε ότι θα δημιουργήσει ένα τελείως νέο μοντέλο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Να το δούμε ως ένα εργαλείο, που θα επαναπροσδιορίσει τις διαδικασίες μέσα σε μια εταιρεία από την αρχή. Η ηγεσία έχει να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και πλέον και οι εργαζόμενοι μπορούν να βοηθήσουν για να γίνει το reinvention».

Ο καθηγητής οικονομικών στο ΕΚΠΑ, Αριστείδης Σάμιτας, είπε πως «η τεχνολογία είναι το μέσον, αλλά το ΑΙ δεν είναι αυτό, που θα φέρει την αύξηση της παραγωγικότητας. Εμείς, ως πανεπιστήμιο, θέλουμε να δημιουργήσουμε μια νέα ψηφιακή κουλτούρα. Να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας να χρησιμοποιούν την ΑΙ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο (…) Για να δει κανείς τα αποτελέσματα στην τεχνολογία χρειάζεται μια οκταετία. Εμείς, ως πανεπιστήμιο, οφείλουμε να ακολουθήσουμε μια τεχνολογική τάση και να στηρίξουμε τα παιδιά μας να καινοτομήσουν. Έτσι θα αυξήσουμε την παραγωγικότητα. Εμείς, ως πανεπιστήμιο, προσπαθούμε να φτιάξουμε το οικοσύστημα τεχνολογίας και καινοτομίας. Μπορούμε να βρούμε χρηματοδότηση, αρκεί να έχουμε ιδέες, καινοτομίες και ανθρώπους».

Η διευθύντρια του τομέα τεχνολογίας και ψηφιακού μετασχηματισμού του ΣΕΒ, Μάγκυ Αθανασιάδη, είπε πως «η απειλή, που θα αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις τα επόμενα χρόνια, θα είναι οι ανταγωνιστές τους, οι οποίοι θα έχουν πολλές φορές πιο παραγωγικούς εργαζόμενους. Το ΑΙ δεν είναι για να χαζέψουμε, αλλά να γίνουμε πιο παραγωγικοί χωρίς να αναλωνόμαστε σε πράγματα, που μπορεί να κάνει σε πολύ λιγότερο χρόνο η ΑΙ. Στα θέματα της παραγωγής υπάρχουν εντυπωσιακά οφέλη. Μπορούν να πετύχουν εντοπισμό ελαττωμάτων έως και 98%, ενώ ο χειροκίνητος έλεγχος δεν ξεπερνάει το 80%. Είμαστε πολύ χαμηλά στο κομμάτι του ψηφιακού αλφαβητισμού. Το 55% των επιχειρήσεων, κυρίως ΜμΕ, δεν έχουν καν σχέδιο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό».

Φωτ.: ΟΕΕ

Πηγή: skai.gr

