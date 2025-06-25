Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κλείνει πάνω από τις 1.870 μονάδες και σε απόσταση αναπνοής από υψηλά του 2025.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.871,22 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,20%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.859,51 μονάδες (-0,43%) και υψηλότερη τιμή στις 1.873,21 μονάδες (+0,30%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 189,63 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 29.823.476 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,20%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,68%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Σαράντης (+5,17%), της Aegean Airlines (+3,20%), των ΕΛΠΕ (+3,04%), της Πειραιώς (+2,49%) και του ΔΑΑ (+1,98%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-3,04%), της Εθνικής (-1,64%) και της Eurobank (-1,29%).

Από σήμερα και για τρεις συνεδριάσεις δεν θα διαπραγματεύονται οι μετοχές της Alpha Bank, στο πλαίσιο της διαδικασίας απορρόφησης της Alpha Services and Holdings, με τις νέες μετοχές να επανέρχονται στο ταμπλό του ΧΑ την ερχόμενη Δευτέρα 30 Ιουνίου.

Οι μετοχές της Motor Oil διαπραγματεύτηκαν χωρίς το μέρισμα ύψους 1,0686 ευρώ ανά μετοχή.

Επίσης και οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαπραγματεύτηκαν χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,3927 ευρώ.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 9.799.943 και 5.956.812 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 35,37 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 33,69 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 69 μετοχές, 31 πτωτικά και 22 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (+28,69%) και Mevaco (+9,52%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Μοτοδυναμική (-3,46%) και Motor Oil (-3,04%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 5,4200 +1,69%

OPTIMA: 19,6000 +0,51%

ΤΙΤΑΝ: 39,7500 +1,15%

ALPHA BANK: 2,9900 αμετάβλητη

AEGEAN AIRLINES: 12,2400 +3,20%

VIOHALCO: 5,5200 -0,72%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 19,5300 +0,15%

ΔΑΑ: 9,8000 +1,98%

ΔΕΗ: 13,5700 +0,22%

COCA COLA HBC: 44,8000 -0,71%

ΚΥΠΡΟΥ: 6,3400 +0,32%

ΕΛΠΕ: 8,1300 +3,04%

ELVALHALCOR: 2,4650 +0,61%

ΕΘΝΙΚΗ: 11,1000 -1,64%

ΕΥΔΑΠ: 5,7300 αμετάβλητη

EUROBANK: 2,8400 -1,29%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,1900 +0,65%

MOTOR OIL: 24,2000 -3,04%

JUMBO: 28,3800 +0,78%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 46,1400 +1,01%

ΟΛΠ: 46,0000 +0,99%

ΟΠΑΠ: 19,5000 +1,67%

ΟΤΕ: 16,2100 -0,06%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,0000 +2,49%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,4200 +5,17%

