Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Ισχυρή πτώση 3,36% - «Xάθηκαν» πάνω από 5 δισ. ευρώ

Οι τιμές των μετοχών στο Χρηματιστήριο υποχώρησαν έντονα λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και του αρνητικού κλίματος στις διεθνείς αγορές

Οι επενδυτές κατευθύνονται σε ασφαλή καταφύγια επενδύσεων, με άνοδο δολαρίου, χρυσού, πετρελαίου και φυσικού αερίου, εξαιτίας της κλιμάκωσης του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς μειώθηκε κατά 5,201 δισ. ευρώ σε σχέση με το κλείσιμο της προηγούμενης Παρασκευής.

Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρέθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω αρνητικού κλίματος στις αγορές, στον απόηχο της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Τα χρηματιστήρια υποχωρούν, το δολάριο, ο χρυσός το πετρέλαιο και κυρίως το φυσικό αέριο ανεβαίνουν, καθώς οι επενδυτές στρέφονται σε ασφαλή επενδυτικά καταφύγια, λόγω της κλιμάκωσης του πολέμου ΗΠΑ- Ιράν.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κατέγραψε κατακόρυφη πτώση κατά 5,201 δισ. ευρώ σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής.

O Γενικός Δείκτης Τιμών διατηρήθηκε πάνω από τα επίπεδα των 2.200 μονάδων και έκλεισε στις 2.200,98 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 3,36%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.187,29 μονάδες (-3,97%).

Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης περιόρισε τα κέρδη από τις αρχές του έτους στο 3,79%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 388,42 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 56.968.336 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε απώλειες σε ποσοστό 3,51%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 2,98%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Motor Oil (+1,31%), των ΕΛΠΕ (+0,96%) και της ΕΥΔΑΠ (+0,13%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-7,28%), της Aegean Airlines (-7,00%), της Πειραιώς (-6,77%), της Optima Bank (-6,03%), του ΔΑΑ (-5,94%), της Alpha Bank (-5,91%) και της Eurobank (-5,61%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 14.139.497 και 11.166.462 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 59,15 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 58,78 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν μόνο 7 μετοχές, 112 πτωτικά και 4 παρέμειναν σταθερές, ενδεικτικό του αρνητικού κλίματος.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Κλωστήρια Ναυπάκτου (+3,55%) και Trastor (+1,64%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Παϊρης (-12,85%) και Ίλυδα (-9,68%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:10,4800 -0,57%

ΚΥΠΡΟΥ:9,0200 -2,59%

METLEN:35,0000 -2,23%

OPTIMA:9,1900 -6,03%

ΤΙΤΑΝ: 51,5000 -1,90%

ALPHA BANK: 3,5000 -5,91%

AEGEAN AIRLINES: 12,7600 -7,00%

VIOHALCO: 15,2000 -3,68%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 35,2600 -2,27%

ΔΑΑ:10,7600 -5,94%

ΔΕΗ: 18,2400 -3,49%

COCA COLA HBC:53,9500 -1,01%

ΕΛΠΕ: 8,8950 +0,96%

ELVALHALCOR: 4,2000 -7,28%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,3400 -3,23%

ΕΥΔΑΠ: 7,8500 +0,13%

EUROBANK: 3,7000 -5,61%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,6000 -5,58%

MOTOR OIL: 37,1600 +1,31%

JUMBO: 24,1000 -2,90%

ΟΛΠ:36,8500 -2,25%

ΟΠΑΠ: 15,1800 -3,92%

ΟΤΕ: 17,3000 -1,14%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,5700 -6,77%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,3600 -1,91%

