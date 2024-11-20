Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Άνοδος 1,31%, στα 100,89 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (Τετάρτη) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να αντιδρά μετά τη χθεσινή ισχυρή πτώση και συνολικά μετά από πέντε πτωτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε απώλειες 4,49%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.384,60 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,31%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.389,19 μονάδες (+1,64%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 100,89 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 19.748.478 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,42%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,00%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Τιτάν (+4,415), της Πειραιώς (+2,69%), της Aegean (+2,22%), Autohellas (+2,20%) και του ΟΤΕ (+2,19%).

Αντιθέτως, μικρή πτώση σημείωσε μόνο η μετοχή της Elvalhalcor (-0,12%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 4.568.332 και 3.391.041 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 12,79 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 12,22 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 78 μετοχές, 19 πτωτικά και 17 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Παΐρης +8,44% και Τζιρακιάν +4,74%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Attica Bank -29,95% και Ιντερτέκ -4,90%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 35,5500 +4,41%

ALPHA BANK: 1,5550 +1,17%

AEGEAN AIRLINES: 9,4300 +2,22%

VIOHALCO: 5,0000 +0,91%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,1600 +0,47%

ΔΑΑ: 7,7980 +0,93%

ΔΕΗ: 11,5600 +0,78%

COCA COLA HBC: 33,0000 +0,79%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,6440 +0,37%

ΕΛΠΕ: 6,6500 +0,45%

ELVALHALCOR: 1,6460 -0,12%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,0160 +1,98%

ΕΥΔΑΠ: 5,7700 +0,52%

EUROBANK: 1,9960 +0,96%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0800 +1,72%

MOTOR OIL: 19,2500 +0,26%

JUMBO: 24,2000 +0,41%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 31,2800 +1,76%

ΟΛΠ: 30,0000 +1,01%

ΟΠΑΠ: 15,0300 +1,21%

ΟΤΕ: 14,9200 +2,19%

AUTOHELLAS:10,2400 +2,20%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,6300 +2,69%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,5800 +1,93%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,7700 +0,05%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

