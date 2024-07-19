Χρηματιστήριο - Κλείσιμο: Άνοδος 0,46%, στα 77 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, με την αγορά να υπερβαίνει τα επίπεδα των 1.460 μονάδων, κινούμενη κόντρα στο πτωτικό κλίμα των ευρωπαϊκών αγορών. Παρά την άνοδο των τιμών των μετοχών ο τζίρος υποχώρησε σε χαμηλά επίπεδα, υποχωρώντας κάτω και από τα 80 εκατ. ευρώ,

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.464,39 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,46%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.449,65 μονάδες (-0,55%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 0,83%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 13,24%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 77 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 17.815.417 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,67%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,39%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Μυτιληναίος (+1,58%), tvn ΕΛΠΕ(+1,55%), της Eurobank (+1,39%), της Motor Oil (+1,32%), της Πειραιώς (+1,27%), της Εθνικής (+1,22%) και της ΔΕΗ (+1,14%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Σαράντης (-1,25%), του ΟΛΠ (-0,73%) και της Viohalco (-0,51%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 4.607.635 και 4.484.151 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 9,99 εκατ. ευρώ και ο ΟΤΕ με 7,89 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 44 μετοχές, 45 πτωτικά και 30 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Κέκροψ +4,61% και Ικτίνος +3,79%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Δάϊος -10,00% και Sato -9,68%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 30,8000 -0,32%

ALPHA BANK: 1,6780 +0,21%

AEGEAN AIRLINES: 11,8200 -0,17%

VIOHALCO: 5,8700 -0,51%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,0200 +0,33%

ΔΑΑ:7,9500 +0,13%

ΔΕΗ: 11,5400 +1,14%

COCA COLA HBC:32,6800 αμετάβλητη

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,5800 αμετάβλητη

ΕΛΠΕ: 7,5200 +1,55%

ELVALHALCOR: 1,8540 +0,32%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,3000 +1,22%

ΕΥΔΑΠ: 5,8000 αμετάβλητη

EUROBANK: 2,1890 +1,39%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,4300 +1,09%

MOTOR OIL: 23,0000 +1,32%

JUMBO: 25,3400 +0,24%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 35,9600 +1,58%

ΟΛΠ:27,2000 -0,73%

ΟΠΑΠ: 15,8100 +0,38%

ΟΤΕ: 14,1500 -0,21%

AUTOHELLAS:11,6000 -0,17%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,9000 +1,27%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,0800 -1,25%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,2600 -0,26%

