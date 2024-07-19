Τα χρηματιστήρια του Παρισιού και της Φρανκφούρτης άνοιξαν σε αρνητικό έδαφος σήμερα και οδεύουν προς απώλειες σε εβδομαδιαία βάση εν μέσω οικονομικών και πολιτικών ανησυχιών που επηρεάζουν πολλούς κλάδους τις τελευταίες ημέρες.

Το χρηματιστήριο του Λονδίνου επλήγη σήμερα από τεχνικό πρόβλημα που επηρέασε την πλατφόρμα του για μετάδοση πληροφοριών στην αγορά, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η εμφάνιση της μεταβολής στον δείκτη FTSE100.

«Η υπηρεσία πληροφοριών RNS αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή παγκόσμιο τεχνικό πρόβλημα που οφείλεται σε τρίτο μέρος και δεν επιτρέπει τη δημοσιοποίηση πληροφοριών», σύμφωνα με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του χρηματιστηρίου. «Οι ομάδες τεχνικής υποστήριξης εργάζονται για να αποκαταστήσουν την υπηρεσία. Άλλες υπηρεσίες του ομίλου, και συγκεκριμένα το Χρηματιστήριο του Λονδίνου, συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά».

Ο δείκτης FTSE100 δεν εμφάνισε καμία μεταβολή στις 10:00 ώρα Ελλάδας, την ώρα έναρξης της συνεδρίασης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, ενώ περίπου 20 λεπτά αργότερα εμφανίστηκε να υποχωρεί κατά 0,61%.

Στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης, ο δείκτης CAC 40 του Παρισιού σημείωσε πτώση 0,27% και ο δείκτης Dax της Φρανκφούρτης υποχώρησε κατά 0,46%. Η εταιρία διαχείρισης του γερμανικού χρηματιστηρίου ανακοίνωσε ότι το σύστημα συναλλαγών Xetra άρχισε να λειτουργεί κανονικά σήμερα το πρωί, ενώ και ο όμιλος του ελβετικού χρηματιστήριου ανακοίνωσε ότι τα συστήματά του λειτουργούν κανονικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

