Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να ανακάμπτει μετά από δύο πτωτικές συνεδριάσεις, υπερβαίνοντας τα επίπεδα των 1.450 μονάδων. Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές και ιδιαίτερα η μετοχή της Εθνικής, ενώ αυξημένος ήταν ο τζίρος, πάνω από τα 100 εκατ. ευρώ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.457,74 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,75%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 106,87 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 20.342.252 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,86%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,69%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Εθνικής (+3,17%), της Eurobank (+1,89%), της ΔΕΗ (+1,42%), της Jumbo (+1,12%), της Πειραιώς (-1,08%) και της Alpha Bank (+1,00%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Τιτάν (-1,59%), της Ελλάκτωρ (-0,77%), των ΕΛΠΕ (-0,74%) και του ΔΑΑ (-0,70%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 4.398.746 και 3.719.953 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 19,44 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 13,47 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 53 μετοχές, 43 πτωτικά και 26 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Παϊρης +5,77% και Minerva +5,00%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λεβεντερης (κ) -6,37% και Αγροτικός Οίκος Σπύρου -5,23%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 30,9000 -1,59%

ALPHA BANK: 1,6745 +1,00%

AEGEAN AIRLINES: 11,8400 +0,25%

VIOHALCO: 5,9000 αμετάβλητη

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,9600 +0,34%

ΔΑΑ:7,9400 -0,70%

ΔΕΗ: 11,4100 +1,42%

COCA COLA HBC:32,6800 +0,49%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,5800 -0,77%

ΕΛΠΕ: 7,4050 -0,74%

ELVALHALCOR: 1,8480 +0,65%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,2000 +3,17%

ΕΥΔΑΠ: 5,8000 +0,35%

EUROBANK: 2,1590 +1,89%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,3500 +0,68%

MOTOR OIL: 22,7000 +0,62%

JUMBO: 25,2800 +1,12%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 35,4000 αμετάβλητη

ΟΛΠ:27,4000 +0,74%

ΟΠΑΠ:15,7500 -0,32%

ΟΤΕ: 14,1800 +0,57%

AUTOHELLAS:11,6200 αμετάβλητη

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8510 +1,08%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,2200 +1,08%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,3100 αμετάβλητη

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.