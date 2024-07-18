Λογαριασμός
Η United Media και η Nova TV Κροατίας φιλοξένησαν έναν από τους ημιτελικούς των International Emmy® Awards στην Πούλα της Κροατίας

Στιγμιότυπο με όλους τους συντελεστές της United Media και της Nova TV Κροατίας κατά τον ημιτελικό γύρο επιλογής των International Emmy® Awards - Από αριστερά προς τα δεξιά, 8 η κατά σειρά διακρίνονται η CEO της United Group, Victoriya Boklag, δίπλα της από δεξιά η CEO της United Media, Aleksandra Subotic, στη μέση της φωτογραφίας η CEO της Nova Media στην Ελλάδα Κική Σιλβεστριάδου (12 η από αριστερά) και η Αγάπη Κεφαλογιάννη (13 η από αριστερά), Διευθύντρια Προγράμματος των κινηματογραφικών καναλιών Novacinema, ενώ 5η από αριστερά η AlexandraDelvenakiotis, Vice President Corporate Affairs της United Group.

Nova

Η United Media, η εταιρεία MME της United Group του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και μητρική εταιρεία της Νova στην Ελλάδα, μαζί με τη Nova TV Κροατίας, φιλοξένησαν έναν από τους ημιτελικούς γύρους επιλογής των International Emmy® Awards.

Nova

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η United Media, φιλοξένησε αυτήν την εκδήλωση υψηλού κύρους, η οποία πραγματοποιήθηκε παράλληλα με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Πούλα, αποτίοντας φόρο τιμής στη δύναμη της Κροατίας στις εγχώριες και διεθνείς τηλεοπτικές παραγωγές.

Nova

Η Nova TV Κροατίας και η United Media συγκέντρωσαν πολυάριθμους επαγγελματίες από τον κόσμο της τηλεόρασης, της παραγωγής και της δημιουργικής βιομηχανίας. Τα μέλη της φετινής κριτικής επιτροπής ήταν η Αγάπη Κεφαλογιάννη, Διευθύντρια Προγράμματος των κινηματογραφικών καναλιών Novacinema, η Zrinka Jankov, Αρχισυντάκτρια της Nova TV, καθώς και ηθοποιοί πολλών τηλεοπτικών και κινηματογραφικών επιτυχιών: Momčilo Otašević, Slavko Sobin, Almir Kurt και Ivana Roščić. Οι ερμηνείες των ηθοποιών αξιολογήθηκαν επίσης από τους έμπειρους γνωστούς σκηνοθέτες Daniel Kušan και Josip Žuvan, την παραγωγό Ivana Vasilina, τη σεναριογράφο, παραγωγό και ηθοποιό Nikki Bohm. Η Διευθύντρια Πωλήσεων πρωτότυπου περιεχομένου και συμπαραγωγής της United Media Tatjana Pavlović, επίσης μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Τηλεοπτικών Τεχνών και Επιστημών, προστέθηκε στην κριτική επιτροπή για την ημιτελική αξιολόγηση της κατηγορίας “Καλύτερης Ερμηνείας Ηθοποιού”.

