Η United Media και η Nova TV Κροατίας φιλοξένησαν έναν από τους ημιτελικούς των International Emmy® Awards στην Πούλα της Κροατίας

Η United Media, η εταιρεία MME της United Group του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και μητρική εταιρεία της Νova στην Ελλάδα, μαζί με τη Nova TV Κροατίας, φιλοξένησαν έναν από τους ημιτελικούς γύρους επιλογής των International Emmy® Awards.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η United Media, φιλοξένησε αυτήν την εκδήλωση υψηλού κύρους, η οποία πραγματοποιήθηκε παράλληλα με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Πούλα, αποτίοντας φόρο τιμής στη δύναμη της Κροατίας στις εγχώριες και διεθνείς τηλεοπτικές παραγωγές.

Η Nova TV Κροατίας και η United Media συγκέντρωσαν πολυάριθμους επαγγελματίες από τον κόσμο της τηλεόρασης, της παραγωγής και της δημιουργικής βιομηχανίας. Τα μέλη της φετινής κριτικής επιτροπής ήταν η Αγάπη Κεφαλογιάννη, Διευθύντρια Προγράμματος των κινηματογραφικών καναλιών Novacinema, η Zrinka Jankov, Αρχισυντάκτρια της Nova TV, καθώς και ηθοποιοί πολλών τηλεοπτικών και κινηματογραφικών επιτυχιών: Momčilo Otašević, Slavko Sobin, Almir Kurt και Ivana Roščić. Οι ερμηνείες των ηθοποιών αξιολογήθηκαν επίσης από τους έμπειρους γνωστούς σκηνοθέτες Daniel Kušan και Josip Žuvan, την παραγωγό Ivana Vasilina, τη σεναριογράφο, παραγωγό και ηθοποιό Nikki Bohm. Η Διευθύντρια Πωλήσεων πρωτότυπου περιεχομένου και συμπαραγωγής της United Media Tatjana Pavlović, επίσης μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Τηλεοπτικών Τεχνών και Επιστημών, προστέθηκε στην κριτική επιτροπή για την ημιτελική αξιολόγηση της κατηγορίας “Καλύτερης Ερμηνείας Ηθοποιού”.

Πηγή: skai.gr

