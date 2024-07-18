Ενδιαφέρον Zuckerberg για την εταιρεία που φτιάχνει τα Ray-Ban

Σε συζητήσεις για την απόκτηση ποσοστού περίπου 5% στην EssilorLuxottica, την εταιρεία που παράγει τα γυαλιά Ray-Ban, φέρεται να βρίσκεται η Meta Platforms, του Mark Zuckerberg, σύμφωνα με όσα αναφέρει η Wall Street Journal επικαλούμενη πηγές με γνώση του θέματος.

Υπενθυμίζεται πως η Meta ήδη συνεργάζεται με την EssilorLuxottica για τα Ray-Ban Meta Smart Glasses.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το 5% της μεγαλύτερης εταιρείας οπτικών στον κόσμο αποτιμάται στα περίπου 4,44 δισ. ευρώ, με βάση την κεφαλαιοποίησή της που ανέρχεται στα 86,50 δισ. ευρώ, όπως προκύπτει από τους υπολογισμούς του Reuters.

Ένα πιθανό deal θα έδινε στο σχέδιο της Meta για τα "έξυπνα γυαλιά" μεγαλύτερη ώθηση, σε μια περίοδο που τεχνολογικοί γίγαντες, όπως η Apple, επενδύουν εκατομμύρια για να δημιουργήσουν προηγμένα gadgets τα οποία βασίζονται σε τεχνολογίες επαυξημένης και μικτής πραγματικότητας.

Οι μετοχές της EssilorLuxottica, οι οποίες διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο του Παρισιού, κατέγραψαν άνοδο 6% μετά το δημοσίευμα, με τις μετοχές της Meta στην άλλη όχθη του Ατλαντικού να διαπραγματεύονται κατά 2,3% υψηλότερα.

Η εταιρεία οπτικών με τη σημερινή της μορφή είναι αποτέλεσμα της συγχώνευσης που πραγματοποιήθηκε το 2018 μεταξύ της γαλλικής Essilor και της ιταλικής Luxottica. Η εταιρεία συμμετοχών Delfin, την οποία ελέγχει η οικογένεια του εκλιπόντος ιδρυτή της Luxottica, Leonardo Del Vecchio, είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της εταιρείας οπτικών, με ποσοστό που φτάνει στο περίπου 33%.

Τα Ray-Ban Meta smart γυαλιά, τα οποία λανσαρίστηκαν για πρώτη φορά το 2021, αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι του χαρτοφυλακίου καταναλωτικών προϊόντων της Meta.

Ο CEO της ΕssilorLuxottica, Francesco Milleri, δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα πως μέσα σε λίγους μόλις μήνες έχουν πουληθεί πολύ περισσότερα έξυπνα γυαλιά νέας γενιάς Ray-Ban Meta (λανσαρίστηκαν τον περασμένο Οκτώβριο), απ΄ ό,τι πούλησε το παλαιότερο μοντέλο σε διάστημα δυο ετών.

Αναλυτές έχουν εκφραστεί ιδιαίτερα θετικά για αυτή την τελευταία γενιά γυαλιών, η οποία περιλαμβάνει έναν ψηφιακό βοηθό AI της Meta, ενώ μπορούν να μεταδώσουν σε πραγματικό χρόνο και απευθείας σε Facebook και Instagram αυτό που βλέπει ο άνθρωπος που τα φοράει.

Εξυπνα γυαλιά Ray-Ban Meta τρίτης γενιάς εκτιμάται πως θα είναι έτοιμα έως το τέλος του 2025, σύμφωνα με τη WSJ.

Πηγή: skai.gr

