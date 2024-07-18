Αμετάβλητα τα επιτόκια από την ΕΚΤ

Αμετάβλητα, όπως ήταν άλλωστε αναμενόμενο, διατήρησε τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έτσι το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων παραμένουν αμετάβλητα σε 4,25%, 4,50% και 3,75% αντίστοιχα.

Υπενθυμίζεται πως η ΕΚΤ τον περασμένο μήνα μείωσε τα επιτόκια από τα υψηλά επίπεδα ρεκόρ, μια κίνηση την οποία ορισμένοι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής χαρακτήρισαν "βεβιασμένη" κάτι που ενδέχεται να καταστήσει την Κριστίν Λαγκάρντ επιφυλακτική για το επόμενο βήμα, στον απόηχο του επίμονα υψηλού πληθωρισμού και των αυξήσεων των μισθών.

Τι λέει η ΕΚΤ

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΕΚΤ: "Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να διατηρήσει αμετάβλητα τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ. Οι εισερχόμενες πληροφορίες στηρίζουν σε γενικές γραμμές την προηγούμενη αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές του πληθωρισμού. Ενώ ορισμένοι δείκτες μέτρησης του υποκείμενου πληθωρισμού αυξήθηκαν ελαφρώς τον Μάιο λόγω έκτακτων παραγόντων, οι περισσότεροι δείκτες είτε παρέμειναν σταθεροί είτε υποχώρησαν τον Ιούνιο. Συμβαδίζοντας με τις προσδοκίες, η πληθωριστική επίδραση του υψηλού ρυθμού ανόδου των μισθών αντισταθμίστηκε από τα κέρδη. Η νομισματική πολιτική διατηρεί περιοριστικές τις συνθήκες χρηματοδότησης. Ταυτόχρονα, οι εγχώριες πιέσεις στις τιμές εξακολουθούν να είναι υψηλές, ο πληθωρισμός των τιμών των υπηρεσιών είναι αυξημένος και ο γενικός πληθωρισμός είναι πιθανόν να παραμείνει πάνω από τον στόχο για μεγάλο διάστημα του επόμενου έτους επίσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποφασισμένο να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα επανέλθει εγκαίρως στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%. Θα διατηρήσει τα επιτόκια πολιτικής επαρκώς περιοριστικά για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο για την επίτευξη αυτού του στόχου. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να ακολουθεί μια προσέγγιση που βασίζεται στα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία και να λαμβάνει αποφάσεις από συνεδρίαση σε συνεδρίαση για τον καθορισμό της κατάλληλης έκτασης και διάρκειας της συσταλτικής μεταβολής της νομισματικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις του για τα επιτόκια θα βασίζονται στην αξιολόγησή του για τις προοπτικές του πληθωρισμού υπό το πρίσμα των εισερχόμενων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών στοιχείων, για τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και για την ένταση με την οποία μεταδίδεται η νομισματική πολιτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων για συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων."

Τι αναμένουν οι αγορές

Οι αγορές τιμολογούν δυο μειώσεις επιτοκίων στο υπόλοιπο του έτους και λίγο περισσότερο από πέντε κινήσεις μέχρι το τέλος της επόμενης χρονιάς, ένα σενάριο το οποίο κανένας υπεύθυνος χάραξης νομισματικής πολιτικής δεν έχει αμφισβητήσει μέχρι στιγμής.

"Σύμφωνα με το βασικό μας σενάριο, αναμένουμε την επόμενη κίνηση της ΕΚΤ τον Σεπτέμβριο την οποία εκτιμούμε πως θα ακολουθήσει μια παρατεταμένη μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης ανά τρίμηνο, τον Δεκέμβριο, τον Μάρτιο, τον Ιούνιο κτλ., τους μήνες δηλαδή που θα παρουσιαστούν και οι νέες μακροοικονομικές προβλέψεις, δήλωσε ο οικονομολόγος της UBS Reinhard Cluse.

