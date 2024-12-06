Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το λατινοαμερικανικό μπλοκ χωρών Mercosur ολοκλήρωσαν σήμερα μια συμφωνία ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών, με μια σκληρή μάχη ωστόσο να προμηνύεται εντός της ΕΕ για να επικυρωθεί αυτή η συμφωνία, καθώς κράτη μέλη - με προεξάρχουσα τη Γαλλία - έχουν διαμηνύσει ότι δεν θα την εγκρίνουν.

«Αυτή είναι μια νίκη για την Ευρώπη», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε συνέντευξη Τύπου στο Μοντεβιδέο.

«Ολοκληρώσαμε τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur. Αυτή είναι η αρχή μιας νέας περιόδου. Τώρα ανυπομονώ να το συζητήσω με ευρωπαϊκές χώρες», πρόσθεσε η ίδια σε κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τους προέδρους της Αργεντινής, της Βραζιλίας, της Παραγουάης και Ουρουγουάης - μέλη της Mercosur - που ανακοίνωσαν τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μετά από 25 χρόνια συζητήσεων.

«Αυτή η συμφωνία θα λειτουργήσει για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις. Περισσότερες δουλειές. Περισσότερες επιλογές. Κοινή ευημερία», έγραψε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο «Χ», από το Μοντεβιδέο όπου βρίσκεται από χθες, έπειτα από ένα ταξίδι που ανακοινώθηκε την τελευταία στιγμή.

«Αυτή η συμφωνία αποτελεί κέρδος για την Ευρώπη, με 30.000 μικρές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ήδη να εξάγουν στις χώρες Mercosur. Πολλές ακόμα θα ακολουθήσουν. Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur αντανακλά τις αξίες και τις δεσμεύσεις μας στην κλιματική δράση. Τα πρότυπα για την υγεία και τα τρόφιμα στην ΕΕ παραμένουν ανέγγιχτα», συμπληρώνει στο «Χ» η φον ντερ Λάιεν.

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΕΕ-Mercosur, η πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε ότι πρόκειται για μια «συμφωνία win-win», η οποία θα αποφέρει σημαντικά οφέλη στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, και από τις δύο πλευρές. Επικεντρωνόμαστε στη δικαιοσύνη και το αμοιβαίο όφελος, δήλωσε. Η ίδια καθησύχασε τον αγροτικό τομέα ότι έχουν «εισακουστεί» οι ανησυχίες του και έχουν ληφθεί μέτρα. «Αυτή η συμφωνία περιλαμβάνει ισχυρές διασφαλίσεις για την προστασία των μέσων διαβίωσής σας. Η EU-Mercosur είναι η μεγαλύτερη συμφωνία που υπήρξε ποτέ, όσον αφορά την προστασία των προϊόντων τροφίμων και ποτών της ΕΕ. Περισσότερα από 350 προϊόντα της ΕΕ προστατεύονται πλέον με γεωγραφική ένδειξη», τόνισε η φον ντερ Λάιεν και πρόσθεσε: «Οι εξαγωγείς της Mercosur θα πρέπει να συμμορφώνονται αυστηρά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα για να έχουν πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ. Αυτή είναι η πραγματικότητα μιας συμφωνίας που θα εξοικονομήσει στις εταιρείες της ΕΕ ποσό 4 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως από εξαγωγικούς δασμούς».

Γαλλία, Αυστρία, Πολωνία έχουν αντιταχθεί ρητά

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμφωνία ΕΕ-Mercosur θα πρέπει να λάβει το πράσινο φως από το Συμβούλιο της ΕΕ (κράτη-μέλη) και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για την έγκριση του Συμβουλίου χρειάζεται ειδική πλειοψηφία. Ωστόσο, η Γαλλία, η Αυστρία και η Πολωνία έχουν αντιταχθεί ρητά με τη συμφωνία αυτή, ενώ και η Ιταλία θα μπορούσε να ενταχθεί στο μέτωπο αυτό, σύμφωνα με τις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Γεωργίας της Ιταλίας Φραντσέσκο Λολομπρίτζιτα. Τέσσερις χώρες που αντιπροσωπεύουν το 35% του πληθυσμού της ΕΕ σχηματίζουν μειοψηφία αποκλεισμού.

Οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Mercosur ξεκίνησαν στις 28 Ιουνίου 1999. Μετά την αναστολή των συνομιλιών, οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν ξανά το 2010. Οι μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις απέκτησαν νέα ώθηση το 2016 και η ΕΕ και η Mercosur ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις το 2019. Η πολιτική συμφωνία που συνήφθη τον Ιούνιο του 2019, δεν επικυρώθηκε ποτέ λόγω της απροθυμίας πολλών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας.

Η αντίδραση του Παρισιού

Άμεση ήταν η αντίδραση του Παρισιού με την υπηρεσιακή υπουργό Εξωτερικού Εμπορίου, Σοφί Πριμάς - μετά την πτώση της γαλλικής κυβέρνησης - να λέει ότι η συμφωνία «είναι δεσμευτική μόνο για την Επιτροπή».

«Σήμερα σαφώς αυτό δεν είναι το τέλος της ιστορίας για τη συμφωνία αυτή. Αυτό που συμβαίνει στο Μοντεβιδέο δεν είναι η υπογραφή μιας συμφωνίας, αλλά απλώς η πολιτική ολοκλήρωση μιας διαπραγμάτευσης. Αυτό δεσμεύει μόνο την Επιτροπή, όχι τα κράτη μέλη», ανέφερε η υπουργός.

Κάγια Κάλας: Σήμερα σφραγίσαμε μια ιστορική συμφωνία

«Σήμερα σφραγίσαμε μια ιστορική συμφωνία που δημιουργεί τη μεγαλύτερη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών στον κόσμο», δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κάγια Κάλας μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία.

«Σε μια εποχή στην οποία έχουμε ανάγκη τις θετικές ειδήσεις», τόνισε η κ. Κάλας, «η συμφωνία αυτή αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη μεταξύ δύο μακροχρόνιων εταίρων: Για τους Ευρωπαίους, η συμφωνία ανοίγει μια τεράστια περιοχή στο ελεύθερο εμπόριο, εξασφαλίζοντας μεταξύ άλλων πρόσβαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες, ενώ μειώνει τον κίνδυνο να υποκατασταθούμε ερήμην μας από τους ανταγωνιστές μας. Η συμφωνία δημιουργεί μια αγορά πάνω από 700 εκατομμυρίων ανθρώπων και γλιτώνει δασμούς δισεκατομμυρίων για την Ευρώπη. Θα αποφέρει πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας και ευκαιρίες και για τις δύο πλευρές».

«Αυτό σημαίνει καλή εξωτερική πολιτική. Σήμερα, είναι μια καλή μέρα για την ΕΕ και τους εταίρους μας στη Λατινική Αμερική», είπε.

Μάρος Σέφτσοβιτς: Αυτή η συμφωνία-ορόσημο ανοίγει νέες εξαγωγικές ευκαιρίες για τις εταιρείες της ΕΕ

«Αυτή η συμφωνία-ορόσημο ανοίγει νέες εξαγωγικές ευκαιρίες για τις εταιρείες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των εξαγωγέων αγροδιατροφικών προϊόντων, εξοικονομώντας παράλληλα τελωνειακούς δασμούς άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως», δήλωσε ο επίτροπος Εμπορίου και Οικονομικής Ασφάλειας, Μάρος Σέφτσοβιτς, και προσέθεσε: «Η συμφωνία μπορεί επίσης να ενισχύσει την οικονομική μας ασφάλεια, ιδίως αναπτύσσοντας ανθεκτικές αξιακές αλυσίδες σε στρατηγικούς τομείς, όπως οι πρώτες ύλες, και να συμβάλει στις κοινές, φιλόδοξες δεσμεύσεις μας υπέρ της βιωσιμότητας. Γενικότερα, οι βασιζόμενες σε κανόνες εταιρικές σχέσεις με χώρες που συμμερίζονται τις απόψεις μας είναι αναγκαίες από γεωπολιτική και οικονομική σκοπιά. Γι' αυτό είμαι υπερήφανος που η εμπορική πολιτική της ΕΕ συνεχίζει να παράγει αποτελέσματα».

«Η συμφωνία έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή και για τις δύο πλευρές»

«Η συμφωνία έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή και για τις δύο πλευρές, καθώς προσφέρει ευκαιρίες για σημαντικά αμοιβαία οφέλη, μέσω της ενίσχυσης της γεωπολιτικής και οικονομικής συνεργασίας, καθώς και της συνεργασίας για τη βιωσιμότητα και την ασφάλεια», σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και συγκεκριμένα, όπως τονίζεται:

* Θα συσφίξει τους στρατηγικούς εμπορικούς και πολιτικούς δεσμούς ανάμεσα σε αξιόπιστους εταίρους που μοιράζονται τις ίδιες ιδέες.

* Θα στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη, θα τονώσει την ανταγωνιστικότητα και θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα και των δύο πλευρών, ανοίγοντας εμπορικές και επενδυτικές ευκαιρίες και εξασφαλίζοντας βιώσιμη πρόσβαση και βιώσιμη επεξεργασία πρώτων υλών.

* Συνιστά ένα πολύ σημαντικό ορόσημο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής με ισχυρές, συγκεκριμένες και μετρήσιμες δεσμεύσεις για τον τερματισμό της αποψίλωσης των δασών.

* Λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα όλων των Ευρωπαίων, συμπεριλαμβανομένου του εξαιρετικά σημαντικού γεωργικού τομέα της ΕΕ.

* Θα συμβάλει στην αύξηση των εξαγωγών των γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ, προστατεύοντας παράλληλα τους ευαίσθητους τομείς.

Υπογραμμίζεται, δε, ότι «η συμφωνία τηρεί τα πρότυπα της ΕΕ για την υγεία των ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων, εμποδίζοντας την είσοδο μη ασφαλών προϊόντων στην αγορά της ΕΕ».

«Τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής ασφάλειας της ΕΕ και της Mercosur»

Επιπλέον, στην ίδια ανακοίνωση, υπογραμμίζεται ότι αυτή η «συμφωνία-ορόσημο»:

* Θα προστατεύσει και θα διαφοροποιήσει τις αλυσίδες εφοδιασμού.

* Θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για όλα τα είδη επιχειρήσεων, καταργώντας συχνά απαγορευτικούς δασμούς στις εξαγωγές της ΕΕ προς τη Mercosur.

* Θα εξοικονομήσει δασμούς ύψους 4 δισ. ευρώ για τις επιχειρήσεις της ΕΕ ετησίως.

* Θα προσελκύσει εμπορικό ενδιαφέρον σε στρατηγικούς βιομηχανικούς τομείς μηδενικών καθαρών εκπομπών, όπως οι τεχνολογίες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τα καύσιμα χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών.

* Θα βοηθήσει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αυξήσουν τις εξαγωγές τους, μειώνοντας τη γραφειοκρατία.

* Θα εξασφαλίσει μια αποτελεσματική, αξιόπιστη και βιώσιμη ροή πρώτων υλών, που είναι κρίσιμη για την παγκόσμια πράσινη μετάβαση.

«Η δέσμευση για βιωσιμότητα ενισχύεται»

Με τη συμφωνία αυτή, «οι δεσμεύσεις βιωσιμότητας ΕΕ-Mercosur ενισχύονται», καθώς «η συμφωνία του Παρισιού καθίσταται ουσιώδες στοιχείο της σχέσης ΕΕ-Mercosur», αναλαμβάνονται «συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την ανάσχεση της αποψίλωσης των δασών» και «σαφείς και εκτελεστές δεσμεύσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη, οι οποίες καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τα εργασιακά δικαιώματα και τη βιώσιμη διαχείριση και προστασία των δασών» και «οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στην εποπτεία της υλοποίησης της συμφωνίας, εντάσσοντας τους προβληματισμούς τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα ή το περιβάλλον».

Επιπλέον, «μέσω στήριξης της ΕΕ ύψους 1,8 δισ. ευρώ θα διευκολυνθεί η δίκαιη πράσινη και ψηφιακή μετάβαση στις χώρες της Mercosur, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Global Gateway».

Επόμενα βήματα

Η προτεινόμενη συμφωνία ΕΕ-Mercosur αποτελείται από έναν «πυλώνα πολιτικής και συνεργασίας και από έναν εμπορικό πυλώνα», σημειώνεται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ολοκλήρωση, δε, των διαπραγματεύσεων αποτελεί το πρώτο βήμα της διαδικασίας σύναψης της συμφωνίας και, μετά την τελική νομική επεξεργασία και από τις δύο πλευρές, το κείμενο θα μεταφραστεί σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και στη συνέχεια θα υποβληθεί στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

