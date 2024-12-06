Αγρότης της Χρονιάς ο 33χρονος Σάββας Κιλατζίδης από τα Κοκκινόγεια Δράμας

Τη θέση του ότι αποτελεί μεγάλη πρόκληση, αλλά και ένα εξαιρετικό παιδαγωγικό παράδειγμα η ετήσια οργάνωση εκδήλωσης για την απόδοση βραβείων σε ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, διατύπωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωνσταντίνος Τσιάρας, βραβεύοντας ως Αγρότη της Χρονιάς 2025, τον 33χρονο Σάββα Κιλατζίδη,από τα Κοκκινόγεια Δράμας.

Εξέφρασε την πεποίθησή του ότι είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζει κανείς τον κόπο, την προσπάθεια και την κατεύθυνση για την καινοτομία και τον εκσυγχρονισμό που κάνουν άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα «μπαίνοντας έτσι στη λογική του τι πλέον έχει ανάγκη ο κλάδος προκειμένου να φτάσει εκεί ψηλά που όλοι ευχόμαστε και στοχεύουμε», επισήμανε. Στο πλαίσιο αυτό, συνεχάρη όλους τους φετινούς υποψηφίους και βραβευθέντες και εξέφρασε την ικανοποίησή του που είχε φέτος την δυνατότητα και την ευκαιρία να γίνει συμμέτοχος «μιας μοναδικής εκδήλωσης που δεν την είχα υπόψη μου και θέλω να είμαι ειλικρινής σε αυτό», τόνισε.

Μεγάλη πρόκληση και παιδαγωγικό παράδειγμα η εκδήλωση

'Αλλωστε, όπως παραδέχθηκε, κάποια στιγμή πρέπει όλοι μας να βρίσκουμε τον χρόνο και τον τόπο για να εκφραζόμαστε, να θέτουμε τους προβληματισμούς που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα, να καταθέτουμε προτάσεις και «προφανώς σε μια κοινωνία που εξελίσσεται και προχωράει, με κοινές αποφάσεις να περιγράφουμε τα επόμενα βήματα και να ενεργούμε με έναν συγκεκριμένο σχεδιασμό», σημείωσε.

Ο κ. Τσιάρας κατέληξε λέγοντας ότι ο πρωτογενής τομέας «είναι μια μεγάλη πρόκληση για τη χώρα μας και είναι κρίμα να μην την πάρουμε ζεστά και να μην φτάσουμε εκεί που πραγματικά μας αξίζει».

Ο Αγρότης της Χρονιάς 2025

Απόφοιτος της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής, ο 33χρονος Σάββας Κιλατζίδης από τα Κοκκινόγεια Δράμας καλλιεργεί 12.000 στρέμματα με αραβόσιτο, σιτάρι και ηλίανθο και σε ένα ποσοστό 50%-50% μεταξύ αρδευόμενων και μη αρδευόμενων καλλιεργειών. Η ετήσια παραγωγή του ξεπερνά τους 8.000 τόνους, με τους 5.000 τόνους να είναι αραβόσιτος, τους 2.000 τόνους να είναι σιτάρι και τους 1.000 τόνους να είναι ηλίανθος. Ο 32χρονος εμπορεύεται ο ίδιος κυρίως την παραγωγή του με το μεγαλύτερο μέρος αυτής να κατευθύνεται στο εξωτερικό.

Την τελευταία 10ετία έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις κυρίως σε τεχνολογικό εξοπλισμό, «έξυπνα» συστήματα, μηχανήματα και υποδομές, ενώ έχει σε εξέλιξη και άλλο Project μέσω Σχεδίων Βελτίωσης και Αναπτυξιακού.

Ο ίδιος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή της γεωργίας ακριβείας και όπως τονίζει «αν δεν αγαπάς τον πρωτογενή τομέα δεν μπορείς να είσαι αγρότης. Πρέπει να έχεις συναισθηματική σχέση με τη γη», υποστηρίζει.

Ο Κτηνοτρόφος της Χρονιάς 2025

Βραβείο Κτηνοτροφικής Εκμετάλλευσης και Κτηνοτρόφος της Χρονιάς 2025 αναδείχθηκε ο 42χρονος από το Δραβήσκο Σερρών, Αχιλλέας Δηματάκης που εκτρέφει 2000 πρόβατα και 1000 μοσχάρια. Συνολικά έχει επενδύσει 1,8 εκατ. ευρώ ιδία κεφάλαια στην μονάδα του, η ημερήσια παραγωγή του είναι δύο τόνοι γάλα και στόχος του είναι να διπλασιάσει τα ζώα του, ενώ όπως τόνισε «εάν βγει κάποιο πρόγραμμα στο οποίο θα μπορέσει να συμμετάσχει, θα το κάνει για να προχωρήσει και σε νέες επενδύσεις».

Βραβείο στην κατηγορία της Συλλογικής Προσπάθειας, έλαβε ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ελαιοπαραγωγών Αστερουσίων με την επωνυμία «Φαμελιά», που ιδρύθηκε το 2016. Διαθέτει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις που αποτελούν ένα ακόμη γρανάζι στη διαδικασία παραγωγής του ποιοτικού ελαιόλαδου της και διαθέτει δεξαμενές χωρητικότητας 550 τόνων. Αρχικά ο συνεταιρισμός διέθετε 33 μέλη και σήμερα αυτά ανέρχονται σε 140, οι οποίοι και καλλιεργούν 140.000 στρ. με ελαιόδεντρα, με τη μέθοδο της ολοκληρωμένης διαχείρισης και βιολογικά.

Τιμητική διάκριση έλαβε η οινοποιός, οινολόγος, ειδικός αμπελουργίας, συγγραφέας, ερευνήτρια, υπεύθυνη επιστημονικών έργων και διδάκτωρ Γεωπονίας, Χαρούλα Σπινθηροπούλου από το Ροδοχώρι Νάουσας. Από το 2000 λειτουργεί το μπουτίκ οινοποιείο «Αργατία», τίτλος που στην ποντιακή διάλεκτο σημαίνει «συνεργασία».

Στην έναρξη της τελετής απονομής των Βραβείων «Ο Αγρότης της Χρονιάς» για το 2025, μεταδόθηκε ένα βίντεο στη μνήμη ανθρώπων που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή και που στη διαδρομή τους ακολούθησαν το δικό τους όραμα για τον πρωτογενή τομέα, αφήνοντας το αποτύπωμά τους. Το βίντεο περιελάμβανε δέκα τέτοιους ανθρώπους με πρώτο τον Γιάννη Μπουτάρη και με την επισήμανση «ο άνθρωπος που τίμησε πραγματικά τη ζωή». Ακολούθησαν οι Χρήστος Παπαδημητρίου «ο άνθρωπος που κατέκτησε 30 χώρες με τη σταφίδα της Καλαμάτας», Δημήτρης Κατσαρός «ο άνθρωπος που μπήκε στο πάνθεον των σπουδαίων του ελληνικού οίνου», Σταυρούλα Κουράκου Δραγωνά «ο άνθρωπος με την πολύτιμη παρακαταθήκη της κυράς των αμπελιών», Γιώργος Λαδόπουλος «ο συνοδοιπόρος στο ανοιχτό μαγαζί που λέγεται "χωράφι"», Παντελής Παπαδόπουλος «ο άνθρωπος που δεν φοβήθηκε τις προκλήσεις στην αγροτική τεχνολογία», Νίκος Αργυρίου «ο άνθρωπος πίσω από τον αμπελώνα του Παρνασσού», Ευρυπίδης Θυμέλης « ο "νέστορας" της τυροκομίας» και ο Κώστας Διάλλας «ο άνθρωπος που συνέδεσε την ύπαρξή του με τις αγωνίες του αγροτικού κόσμου».

Όπως επισημάνθηκε στη σημερινή τελετή, από το 2018 ο θεσμός του Αγρότη της Χρονιάς έχει θεσπίσει αντικειμενικά κριτήρια για την ανάδειξη των νικητών στις τρεις κατηγορίες σε συνδυασμό με τη διερεύνηση της επιτροπής αξιολόγησης, με πρόεδρο τον Αθανάσιο Τσαυτάρη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

