Οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Καναδά έχουν προκαλέσει την έντονη αντίδραση των Καναδών, πολλοί από τους οποίους μάλιστα φαίνεται να έχουν βγάλει πλέον τις ΗΠΑ από τη λίστα των ταξιδιωτικών προορισμών τους.

Το πρώτο εξάμηνο του έτους, τα οδικά ταξίδια Καναδών στις ΗΠΑ μειώθηκαν στο χαμηλότερο επίπεδο από τουλάχιστον το 2017, εξαιρουμένης της περιόδου της πανδημίας όπου γενικά οι μετακινήσεις είχαν ελαχιστοποιηθεί λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών.

Πιο συγκεκριμένα, τους τελευταίους έξι μήνες τα οδικά ταξίδια Καναδών στις ΗΠΑ διαμορφώθηκαν σε μόλις 8 εκατομμύρια, αριθμός πολύ μικρότερος από τα 11 εκατομμύρια που καταγράφηκαν την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας του Καναδά που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη.

Τον Ιούνιο, τα ταξίδια με αυτοκίνητο των Καναδών στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 33,1% σε ετήσια βάση.

Πρόκειται για την έκτη συνεχόμενη μηνιαία πτώση, τάση που καταδεικνύει ότι οι Καναδοί αποφεύγουν σκόπιμα τα ταξίδια στις ΗΠΑ, ως απάντηση, μαζί με το μποϊκοτάζ σε αμερικανικά προϊόντα, στις απειλές του Αμερικανού προέδρου κατά της οικονομίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας τους.

Ο αριθμός των οδικών ταξιδιών από τις ΗΠΑ στον Καναδά μειώθηκε επίσης για πέμπτο συνεχόμενο μήνα τον Ιούνιο, κατά 10,4%. Η πτώση συνέπεσε τόσο με τον εμπορικό πόλεμο όσο και με την εξασθένιση του αμερικανικού δολαρίου, το οποίο υποχώρησε περισσότερο από 5% έναντι του καναδικού δολαρίου κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Το ίδιο διάστημα, τα αεροπορικά ταξίδια μετ' επιστροφής των Καναδών σε άλλες χώρες αυξήθηκαν κατά 7,3%, ενώ αυτά προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 22%. Οι δε αφίξεις τουριστών από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 0,7%, ενώ αυτές από άλλες χώρες κινήθηκαν σε παρόμοια επίπεδα με πέρυσι.

«Αυτές οι τάσεις είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρες, καθώς οι συνεχιζόμενες εντάσεις με τις ΗΠΑ φαίνεται να επηρεάζουν ορισμένους τουρίστες ανά τον κόσμο να δουν τον Καναδά ως εναλλακτικό προορισμό», δήλωσε σε συνέντευξή της η Ανούσα Αρίφ, οικονομολόγος στην Toronto-Dominion Bank.

Άλλοι δείκτες, όπως αυτός των δεδομένων ελέγχου αεροδρομίων, έδειξαν επίσης μια «σημαντική μετατόπιση» των Καναδών προς τα εγχώρια ταξίδια, δήλωσε η Αρίφ.



