Το Ψηφιακό Πελατολόγιο δωρεάν σε 30΄΄και από κινητό

Ακόμη πιο εύκολη και γρήγορη γίνεται η διαδικασία καταχώρισης οχημάτων στο Ψηφιακό Πελατολόγιο, με τη νέα δωρεάν εφαρμογή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για κινητά τηλέφωνα και ταμπλέτες.

Η εφαρμογή απλοποιεί ριζικά τη διαδικασία για τις υπόχρεες επιχειρήσεις, μειώνοντας τον χρόνο καταχώρισης σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα.

Τι αλλάζει στην πράξη

Με τη νέα εφαρμογή:

• Ο χρήστης σκανάρει την πινακίδα του οχήματος, μέσω κινητής συσκευής.

• Η καρτέλα εργασιών ανοίγει αυτόματα.

• Με την ολοκλήρωση της εργασίας, ο χρήστης σκανάρει το QR code της απόδειξης ή το barcode του τιμολογίου και η διαδικασία ολοκληρώνεται.

Αν δεν πραγματοποιηθεί τελικά εργασία, αυτό καταγράφεται με επιλογές όπως "χωρίς επισκευή" ή "χωρίς βλάβη", αποτυπώνοντας με ακρίβεια την επίσκεψη του οχήματος.

Ειδικότερα, για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν σύστημα ERP, η εφαρμογή διασυνδέεται απευθείας με την ΑΑΔΕ, αντλώντας αυτόματα τα απαραίτητα δεδομένα — διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο την καταγραφή.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη, εντελώς δωρεάν, μέσω του myDATAapp για όλες τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο Ψηφιακό Πελατολόγιο.

Για τη διευκόλυνση των χρηστών του Ψηφιακού Πελατολογίου, η ΑΑΔΕ έχει δημιουργήσει ειδικό video με οδηγίες, το οποίο είναι αναρτημένο στο κανάλι της, στο YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=-S1bmR4gFFk).

Το Ψηφιακό Πελατολόγιο είναι ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο, που προωθεί τη διαφάνεια και τον ισότιμο ανταγωνισμό στον κλάδο, καθώς η συχνότητα των καταχωρίσεων και η συμπεριφορά των εγγραφών παρακολουθούνται διακριτικά από τα ψηφιακά συστήματα της ΑΑΔΕ, εντοπίζοντας πιθανά μοτίβα παραβατικότητας που παρακάμπτουν τη δήλωση των συναλλαγών, με σκοπό την αποφυγή του φόρου.

