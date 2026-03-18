«Παγίδες» στις προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις

Του Βαγγέλη Δουράκη

«Παγίδες» κρύβουν για περισσότερους από 1,3 εκατ. πολίτες οι «περιβόητες» προσυμπληρωμένες δηλώσεις: Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει ενημερωθεί από αρκετά νωρίς για τα χρήματα που εισέπραξε κάθε μισθωτός και συνταξιούχος μέσα στο 2025, αλλά και αυτά που έχει στην… τράπεζα, δεδομένα που τη διευκόλυναν να διαμορφώσει τις «προσυμπληρωμένες» φορο-δηλώσεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όλα τα στοιχεία που παρέλαβε είναι και ορθά.

Έτσι, καλό θα ήταν κάθε μισθωτός και συνταξιούχους, του οποίου η δήλωση έχει προσυμπληρωθεί να «ρίξει» μια δεύτερη ματιά στα στοιχεία. Σε διαφορετική περίπτωση, εάν υπάρχει κάποιο λάθος, θα αναγκαστούν είτε να σπεύσουν να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις ή και ακόμη να πληρώσουν αυξημένους φόρους ή και πρόστιμα.

Τι πρέπει να «τσεκάρουν» οι υπόχρεοι

Η ΑΑΔΕ προσυμπλήρωσε και εκκαθάρισε ήδη 1.357.222 δηλώσεις κυρίως μισθωτών και συνταξιούχων, οι οποίες είναι έτοιμες προς υποβολή στις 16 Απριλίου.

Οι υπόχρεοι έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν τα στοιχεία και, εφόσον είναι σωστά, η δήλωσή τους θα οριστικοποιηθεί αυτόματα στις 16/4/2026.

Σε περίπτωση που απαιτούνται διορθώσεις, μπορούν να υποβάλουν αρχική δήλωση έως τις 15/4/2026 ή τροποποιητική δήλωση χωρίς κυρώσεις, έως τις 15/7/2026.

Εφόσον οι υπόχρεοι διαπιστώσουν ότι τα προσυμπληρωμένα στοιχεία είναι ακριβή, δεν απαιτείται να κάνουν οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια για την υποβολή της δήλωσής τους καθώς αυτή θα υποβληθεί «αυτόματα» την 16η Απριλίου.

Φυσικά, έχουν τη δυνατότητα αφού την ελέγξουν να «κλειδώσουν» την υποβολή τους και νωρίτερα από την εν λόγω ημερομηνία.

Όπως και να έχει, οι υπόχρεοι οφείλουν να ελέγξουν στοιχεία, όπως:

Αν έχουν αναγραφεί σωστά οι κωδικοί που μειώνουν τον φόρο όπως οι 049-050 για τις ηλεκτρονικές αγορές.

Αν έχουν αναγραφεί ορθά τα στοιχεία των τεκμαρτών δαπανών (ακίνητα, αυτοκίνητα κ.λπ.). Υπάρχει κίνδυνος η τεκμαρτή δαπάνη, όπως καταγράφηκε να είναι υψηλότερη της πραγματικής.

Αν έχουν αναγραφεί στους σωστούς κωδικούς επιδόματα που ενδεχομένως εξαιρούνται από τον φόρο εισοδήματος

Αν δεν έχει αναγραφεί κάποιο επίδομα που ελήφθη το 2025.

Αν έχουν αναγραφεί τυχόν αναδρομικά που εισπράχθηκαν το 2025.

Ποιες είναι οι οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις

Μετά τις συγκεκριμένες ενέργειες οι υπόχρεοι μπορούν να διορθώσουν τυχόν λάθη και κατόπιν να υποβάλουν τις δηλώσεις. Εάν δεν γίνουν οι διορθώσεις εντός της προθεσμίας και η ΑΑΔΕ υποβάλει αυτόματα τη δήλωση στις 16 Απριλίου, τότε θα πρέπει οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τροποποιητική έως την 15η Ιουλίου που λήγει η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, χωρίς πρόστιμο. Εάν όμως η τροποποιητική υποβληθεί μετά την 15η Ιουλίου τότε κινδυνεύουν και με πρόστιμο.

Η ΑΑΔΕ με σχετικές της οδηγίες υπογραμμίζει και τα ακόλουθα:

Σε περίπτωση που ο φόρος εισοδήματος και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης φυσικών προσώπων, μπορούν να προσδιορισθούν με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση, ο προσδιορισμός πραγματοποιείται και με βάση προσυμπληρωμένη με τα στοιχεία αυτά δήλωση, που έχει κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο.

Η Φορολογική Διοίκηση, με την έναρξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, κοινοποιεί ψηφιακά την προσυμπληρωμένη δήλωση και ενημέρωση για τον φόρο που θα προκύψει από την εκκαθάρισή της (προεκκαθάριση), με την ανάρτησή τους στην ψηφιακή πύλη myAADE, στην εφαρμογή υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και την αποστολή ηλεκτρονικής ειδοποίησης στους φορολογούμενους στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους.

Ο φορολογούμενος δύναται να αντιταχθεί στην προσυμπληρωμένη δήλωση, υποβάλλοντας ο ίδιος δήλωση, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έναρξη της προθεσμίας για την υποβολή της.

Ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει ο ίδιος την προσυμπληρωμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, πριν την 16η Απριλίου, ακόμη και εάν δεν διαφωνεί με το περιεχόμενο αυτής.

Εάν ο φορολογούμενος δεν υποβάλει δήλωση, ο ίδιος έως την 16η Απριλίου, η Φορολογική Διοίκηση οριστικοποιεί την προσυμπληρωμένη, με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, δήλωση, την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παρέλευση της προθεσμίας (16 Απριλίου).

Ο φόρος εισοδήματος και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης του οικείου φορολογικού έτους υπολογίζονται με βάση την προσυμπληρωμένη δήλωση που οριστικοποιήθηκε.

Εάν μετά την κοινοποίηση της προσυμπληρωμένης δήλωσης και πριν την πάροδο της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, περιέλθουν στη Φορολογική Διοίκηση νέα στοιχεία που καθιστούν μη εφικτό τον οίκοθεν προσδιορισμό του φόρου, η προσυμπληρωμένη δήλωση δεν οριστικοποιείται και αποστέλλεται σχετική ενημέρωση στο φορολογούμενο, ότι υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση, ο ίδιος έως την 15 Ιουλίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.